Журнал Game Informer показал первый скриншот хоррора The Callisto Protocol, а на следующей неделе расскажет о геймплее

Журнал Game Informer раскрыл обложку и главную тему выходящего на следующей неделе, 24 мая, выпуска — амбициозный хоррор The Callisto Protocol от издательства Skybound Games и разработчиков из Striking Distance.

Как стало известно, сотрудники увидели геймплей The Callisto Protocol с участием главного героя — некоего Джейкоба Ли. Протагонист также засветился на обложке нового Game Informer и дебютном скриншоте игры (см. ниже).

В рамках эксклюзивного материала журналисты расскажут о становлении Striking Distance, процессе создания студией напряжения в игре и геймплейных основах The Callisto Protocol.

По сюжету The Callisto Protocol пользователям предстоит выбраться из тюрьмы «Чёрный металл» на Каллисто (втором по размеру спутнике Юпитера) и разузнать её страшные тайны. События игры развернутся в 2320 году.

Релиз The Callisto Protocol ожидается в текущем году на PC, PS5, Xbox Series X и S. Проект является частью вселенной сетевого шутера PUBG: Battlegrounds, но на глубокую связь рассчитывать не стоит.