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Журнал Game Informer показал первый скриншот хоррора The Callisto Protocol, а на следующей неделе расскажет о геймплее

Журнал Game Informer раскрыл обложку и главную тему выходящего на следующей неделе, 24 мая, выпуска — амбициозный хоррор The Callisto Protocol от издательства Skybound Games и разработчиков из Striking Distance.

Источник изображений: Game Informer

Источник изображений: Game Informer

Как стало известно, сотрудники увидели геймплей The Callisto Protocol с участием главного героя — некоего Джейкоба Ли. Протагонист также засветился на обложке нового Game Informer и дебютном скриншоте игры (см. ниже).

В рамках эксклюзивного материала журналисты расскажут о становлении Striking Distance, процессе создания студией напряжения в игре и геймплейных основах The Callisto Protocol.

Обложка нового номера Game Informer

Обложка нового номера Game Informer

Первый скриншот The Callisto Protocol

Первый скриншот The Callisto Protocol

По сюжету The Callisto Protocol пользователям предстоит выбраться из тюрьмы «Чёрный металл» на Каллисто (втором по размеру спутнике Юпитера) и разузнать её страшные тайны. События игры развернутся в 2320 году.

Релиз The Callisto Protocol ожидается в текущем году на PC, PS5, Xbox Series X и S. Проект является частью вселенной сетевого шутера PUBG: Battlegrounds, но на глубокую связь рассчитывать не стоит.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик, Xbox, PlayStation,
Теги: the callisto protocol, striking distance, skybound games, хоррор
the callisto protocol, striking distance, skybound games, хоррор
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