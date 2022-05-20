Канада запретила китайским Huawei и ZTE внедрять 5G-сети в стране

Правительство Канады объявило о запрете китайским вендорам Huawei и ZTE участвовать во внедрении мобильных сетей нового поколения — 5G. Ожидается, что новая технология будет обеспечивать канадским пользователям более высокую скорость мобильных устройств и массовое подключение решений вроде гаджетов Интернета вещей и автономного транспорта — но уже без китайского участия.

Известно, что оппозиция давно оказывала давление на правительство с требованиями отказаться от услуг Huawei в строительстве 5G-сетей под тем предлогом, что это позволит Пекину с большей лёгкостью следить за канадцами. Предполагается, что китайские власти способны легко склонить Huawei к выдаче всевозможных персональных данных. В свою очередь, в Huawei всегда говорили о своей независимости и неучастии в шпионаже на чьей-либо стороне.

С компанией ZTE ситуация обстоит ещё сложнее — она тоже занимается телекоммуникационным оборудованием, но часть доли в её бизнесе официально принадлежит китайскому государству, поэтому, по мнению министра науки и промышленности Канады Франсуа-Филиппа Шампаня (Francois-Philippe Champagne), канадским телекоммуникационным компаниям не позволят поставить под угрозу национальную безопасность, использовав подобные продукты и сервисы. Те, кто уже установил оборудование данных китайских вендоров, должны будут постепенно заменять его в соответствии с заявленной правительством «дорожной картой».

Ближайшие партнёры Канады по англосаксонскому миру, входящие в разведывательный альянс Five Eyes — США, Великобритания и Австралия, уже приняли меры, ограничивающие использование китайского оборудования, в частности производства Huawei, в своих сетях связи, включая 5G. Особенно в этом отношении отличаются США, вводящие наиболее строгие ограничения. Вчера представитель канадского правительства заявил о намерении дальнейшего ужесточения законов, связанных с обеспечением национальной безопасности.

5G в этом контексте имеет особенное значение, поскольку проникает практически во все сферы жизни. Хотя пользователи вряд ли заметят значимую разницу при обычных звонках или просмотре традиционных интернет-страниц, для систем Интернета вещей и автономных транспортных средств связь нового поколения имеет критическое значение. В Канаде уже внедряются соответствующие технологии, в основном — в крупных городах. В 2020 году ассоциация GSMA Intelligence сделала прогноз, согласно которому внедрение 5G добавит экономике Канады $150 млрд до 2040 года, оценка будущей ежегодной экономической активности, связанной со сферой 5G, сопоставима со всем аэрокосмическим сектором страны.

Оппозиция давно призывала правительство Трюдо (Trudeau) отказаться от строительства 5G-инфраструктуры с помощью Huawei под предлогом защиты национальной безопасности. Хотя ранее некоторые канадские провайдеры планировали сотрудничать с Huawei, они уже были вынуждены отказаться от совместной работы под давлением властей. Некоторые уже участвуют в проектах со шведской Ericsson.