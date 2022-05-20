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Утечка: патч с поддержкой 60 кадров/с для консольных версий Assassin's Creed Origins выйдет уже скоро

Автор микроблога PlayStation Game Size, следящий за добавлением игр и патчей в базу данных PS Store, обнаружил в системе обновление 1.60 для псевдоисторического экшена в открытом мире Assassin's Creed Origins от Ubisoft.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Напомним, в декабре 2021 года Ubisoft пообещала добавить в консольные версии Assassin's Creed Origins поддержку 60 кадров/с, однако с тех пор о заплатке ничего слышно не было. Похоже, скоро это изменится.

Как передаёт PlayStation Game Size, версия 1.60 включает некое меню франшизы и поддержку более высокой кадровой частоты при работе PS4-версии Assassin's Creed Origins на PS5 в режиме обратной совместимости.

Источник изображения: Twitter (PlayStation Game Size)

Источник изображения: Twitter (PlayStation Game Size)

Когда именно ждать выход патча, в базе данных не указывается, но PlayStation Game Size предполагает, что релиз состоится на следующей неделе (с 24 по 26 мая). Вероятно, в это же время заплатку выпустят и на Xbox.

Assassin's Creed Origins дебютировала в октябре 2017 года на PC, PS4 и Xbox One. В августе 2021-го улучшение работы по обратной совместимости получила другая часть серии — Assassin’s Creed Odyssey.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: assassin's creed origins, ubisoft montreal, ubisoft, ролевой экшен
assassin's creed origins, ubisoft montreal, ubisoft, ролевой экшен
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