Утечка: патч с поддержкой 60 кадров/с для консольных версий Assassin's Creed Origins выйдет уже скоро

Автор микроблога PlayStation Game Size, следящий за добавлением игр и патчей в базу данных PS Store, обнаружил в системе обновление 1.60 для псевдоисторического экшена в открытом мире Assassin's Creed Origins от Ubisoft.

Напомним, в декабре 2021 года Ubisoft пообещала добавить в консольные версии Assassin's Creed Origins поддержку 60 кадров/с, однако с тех пор о заплатке ничего слышно не было. Похоже, скоро это изменится.

Как передаёт PlayStation Game Size, версия 1.60 включает некое меню франшизы и поддержку более высокой кадровой частоты при работе PS4-версии Assassin's Creed Origins на PS5 в режиме обратной совместимости.

Когда именно ждать выход патча, в базе данных не указывается, но PlayStation Game Size предполагает, что релиз состоится на следующей неделе (с 24 по 26 мая). Вероятно, в это же время заплатку выпустят и на Xbox.

Assassin's Creed Origins дебютировала в октябре 2017 года на PC, PS4 и Xbox One. В августе 2021-го улучшение работы по обратной совместимости получила другая часть серии — Assassin’s Creed Odyssey.