В России возродился спрос на консоли для 8- и 16-битных игр

Неожиданные данные представила компания «Платформа ОФД». По последним данным, приведённым в исследовании «Чек индекса», лидерами продаж на рынке консолей на фоне фактического ухода из страны брендов вроде PlayStation стали игровые приставки для 16- и даже 8-битных игр.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании, продажи консолей для любителей ретро выросли на 13 % за год. Тем временем в целом рынок консолей всех типов и поколений в тот же период обвалился на 78 %, а с января 2022 года — на 81 %.

Согласно результатам исследований, значительно упал спрос и на игровые подписки — по мнению составителей «Чек индекса», это может быть связано с уходом с рынка PlayStation. Впрочем, фактически остановили обслуживание без использования обходных путей и Microsoft с Xbox, а также Nintendo с её портативной Switch. Известно, что за год число подписок снизилось на 42 %, а с января и вовсе упало на 83 %.

Как известно, в марте Sony приостановила на неопределённый срок официальные продажи PlayStation в России по политическим мотивам, заодно лишив жителей страны и официального доступа к PlayStation Store. Похожие меры приняли и другие продавцы игр — с той или иной степенью успеха ограничены продажи и использование Steam, Nintendo Shop и др.