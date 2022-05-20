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Корабль Boeing Starliner успешно выведен на орбиту и движется к МКС — пока без экипажа

Два с половиною года спустя после неудачного первого тестового запуска космический корабль Boeing CST-100 Starliner успешно выведен на орбиту. Стыковка с Международной космической станцией ожидается в субботу в 02:10 по московскому времени. Люк на станцию будет открыт примерно через 17 часов после стыковки после проверки всех систем. На МКС Starliner проведёт около четырёх суток, после чего будет отстыкован и возвращён на Землю.

Источник изображения: Boeing

Источник изображения: Boeing

Корабль Boeing CST-100 Starliner станет ещё одним коммерческим кораблём для нужд пилотируемой космонавтики в США. Он составит компанию Crew Dragon компании SpaceX. Обе компании выиграли конкурс NASA в 2011 году на создание пилотируемых аппаратов для доставки астронавтов на орбиту после завершения программы «Шаттлов». Корабль SpaceX Crew Dragon успешно завершил испытания весной 2019 года и уже доставляет астронавтов на МКС, а первый тестовый запуск Boeing CST-100 Starliner в декабре 2019 года закончился провалом.

Ошибка в программном обеспечении корабля Starliner привела к выводу аппарата на неправильную орбиту и стыковка с МКС оказалась невозможной. В то же время корабль нормально сошёл с орбиты и приземлился без аварии. Даже в этом есть значительный успех — Starliner стал первым среди американских пилотируемых спускаемых аппаратов, которые садятся не в океан, а на сушу.

Корабль Starliner способен нести на борту до 7 астронавтов и будет также использоваться для доставки грузов на МКС и обратно на Землю. На практике в нём будут летать до 4 астронавтов, а груз будет доставлен уже в рамках только что осуществлённой второй беспилотной тестовой миссии Orbital Flight Test-2 (OFT-2). На борту корабля сейчас 226 кг груза NASA и 136 кг груза Boeing. Обратно на Землю корабль повезёт 272 кг груза, в частности многоразовые кислородные баллоны для заправки.

В космос корабль Starliner выведен ракетой-носителем Atlas V компании United Launch Alliance. Старт состоялся сегодня в 01:45 мск с космодрома базы Космических сил США на мысе Канаверал. Спустя 15 минут корабль отделился от ракеты, а ещё через 16 минут он включил собственные двигатели и вышел на стабильную орбиту. Стыковка корабля намечена к американскому сегменту МКС «Гармония».

За два с половиною года после неудачного запуска в декабре 2019 года компания Boeing вместе со специалистами NASA провела работу над ошибками и даже заменила неисправный сервисный модуль капсулы Starliner. Сервисные модули одноразовые, тогда как капсула многоразовая. После тестового полёта капсулу приведут в рабочее состояние, и она совершит первый штатный полёт астронавтов к МКС. А первый тестовый полёт с экипажем (следующий по порядку после миссии OFT-2) Starliner осуществит во второй половине текущего года, для чего будет использована новая капсула. Не без проблем, но у США появляется второй вариант для доставки астронавтов и грузов на орбиту.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: boeing, starliner, nasa, космический корабль
boeing, starliner, nasa, космический корабль
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