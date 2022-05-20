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TSMC задумалась о строительстве завода по выпуску чипов в Сингапуре

Основатель компании TSMC Моррис Чан (Morris Chang) всё ещё считает своим долгом заявлять при любой возможности об эффективности концентрации контрактного производства чипов на Тайване, но его преемники планомерно расширяют географию предприятий. Одно из них, по новым слухам, может появиться на территории Сингапура.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Соответствующую информацию опубликовало издание The Wall Street Journal. По данным первоисточника, сейчас руководство TSMC ведёт переговоры с властями Сингапура о совместном финансировании проекта, чей бюджет может измеряться миллиардами долларов США. По замыслу, полноценное предприятие по выпуску полупроводниковых чипов сможет обрабатывать кремниевые пластины с использованием литографических норм от 28 до 7 нм, что соответствует потребностям широкого спектра клиентов.

Представители TSMC публично комментировать данные слухи отказались, но заявили, что компания не исключает никаких возможностей, хотя и не располагает конкретными планами в настоящее время. Напомним, что предприятие TSMC в штате Аризона уже строится и начнёт выдавать 5-нм продукцию к 2024 году, в его развитие компания готова вложить $12 млрд. Японский проект чуть меньшего масштаба позволит местному предприятию сосредоточиться на выпуске 28-нм и 12-нм продукции для нужд компаний Sony и Denso, которые станут акционерами и инвесторами, а также сторонних клиентов. В этом году на капитальное строительство TSMC готова выделить от $40 до $44 млрд.

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Рубрики: Новости Hardware, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: tsmc, полупроводники, производство микросхем, сингапур
tsmc, полупроводники, производство микросхем, сингапур
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