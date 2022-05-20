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Представлены твердотельные накопители Zadak TWSG4S с интерфейсом PCIe 4.0 x4

Компания Zadak анонсировала высокопроизводительные твердотельные накопители семейства TWSG4S. Новинки подходят для применения в настольных компьютерах, ноутбуках, а также игровых консолях Sony PlayStation 5.

Источник изображений: Zadak

Источник изображений: Zadak

Изделия выполнены в популярном форм-факторе М.2 2280 на основе чипов флеш-памяти 3D NAND. Для обмена данными используется интерфейс PCIe 4.0 x4 — спецификация NVMe 1.4.

В серию вошли модели вместимостью 512 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. Заявленная скорость чтения информации достигает 7400 Мбайт/с, скорость записи — 7000 Мбайт/с. Значение IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении и произвольной записи данных блоками по 4 Кбайт составляет до 1 000 000.

Накопители комплектуются двумя радиаторами охлаждения — ультратонким графеновым и алюминиевым. В первом случае температура во время работы снижается в среднем на 15 %, во втором — на 35 %.

На изделия предоставляется пятилетняя гарантия. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: zadak, ssd, ssd-накопитель, твердотельный накопитель, накопитель
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