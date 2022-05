К музыкальным исполнителям в ритмическом шутере Metal: Hellsinger присоединился вокалист System of a Down

Издательство Funcom и разработчики из независимой шведской студии The Outsiders объявили о расширении состава музыкальных исполнителей в своём ритмическом шутере Metal: Hellsinger.

Как стало известно, в Metal: Hellsinger игроки смогут услышать голос вокалиста армяно-американской музыкальной группы System of a Down Сержа Танкяна (Serj Tankian).

Обнародованный по случаю анонса новый трейлер Metal: Hellsinger длится чуть меньше полутора минут и демонстрирует свежий игровой процесс, а также записанную Танкяном для проекта композицию No Tomorrow.

«У нас столько фанатов System of a Down в студии, и привлечение Сержа Танкяна к уже невероятному составу вокалистов кажется нереальным. Он шикарно исполнил трек и вложил в него себя — так умеет только Серж», — заявил творческий руководитель The Outsiders Дэвид Голдфарб (David Goldfarb).

Помимо Танкяна, для Metal: Hellsinger исполнили композиции Алисса Уайт-Глаз (Alissa White-Gluz) из Arch Enemy, Джеймс Дортон (James Dorton) из Black Crown Initiate, Мэтт Хифи (Matt Heafy) из Trivium и другие вокалисты.

Metal: Hellsinger предложит пройти восемь кругов ада в роли одержимой жаждой мести Безымянной — получеловека-полудемона. Успех в игре будет зависеть от умения сражаться в унисон с музыкой.

В результате ноябрьского переноса релиз Metal: Hellsinger ожидается до конца текущего года на PC, PS5, Xbox Series X и S. От версий для PS4 и Xbox One разработчики решили отказаться.