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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 NFC показался на фото с ценой в $40

Судя по всему Xiaomi близка к премьере фитнес-браслета нового поколения — Mi Band 7, призванного прийти на смену модели Mi Band 6. В Сети появилось первое фото, демонстрирующее дизайн новинки (традиционно в плохом качестве), а также данные о цене версии с NFC-модулем.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

На портале iGeekPhone появился снимок экрана, на котором присутствует Xiaomi Mi Band 7 в NFC-версии, позволяющей, например, осуществлять бесконтактные платежи точно так же, как это делается с помощью смартфонов и банковских карт.

Обычно Xiaomi представляет NFC-вариант только спустя некоторое время после начала продаж аналогичных браслетов, но без бесконтактного модуля. Так или иначе, внешний вид моделей у версий с NFC и без него обычно не отличается. Будет ли браслет представлен в России и станет ли он поддерживать бесконтактные платежи с помощью отечественных платёжных систем, пока неизвестно.

Источник изображения: iGeekPhone

Источник изображения: iGeekPhone

Подтвердить или опровергнуть подлинность фото пока не представляется возможным. Пока стоит относиться к нему с изрядной долей скептицизма — до того, как появятся более качественные утечки. В целом модель очень напоминает свою предшественницу. Но, судя по некоторым утечкам из кода MIUI, ожидается использование экрана большего размера, чем в предыдущей версии — он будет на 40 пикселей шире и 4 пикселя выше. Остаётся выяснить, получит ли Mi Band 7 более тонкие рамки, чем Mi Band 6.

Указанная на изображении цена эквивалентна стоимости Mi Band 6, продающегося в Китае, как Mi Smart Band 6. Хотя 279 юаней сегодня стоят порядка $40, за пределами Китая браслеты Xiaomi стоят дороже. По слухам, релиз Mi Band 7 в Китае ожидается уже в следующем месяце. Многие детали пока неизвестны, за исключением того, что Xiaomi может наконец наделить своё бюджетное решение GPS-модулем.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, носимая электроника,
Теги: xiaomi, фитнес-браслет
xiaomi, mi band 7, фитнес-браслет
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