3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... LG представила лазерный проектор CineBea...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

LG представила лазерный проектор CineBeam 4K HU915QE для домашних кинотеатров высокого класса

Компания LG Electronics (LG) анонсировала премиальный лазерный проектор CineBeam 4K нового поколения — модель HU915QE, которая рассчитана на применение в составе домашних кинотеатров.

Источник изображений: LG

Источник изображений: LG

Технология Ultra Short Throw (ультракороткий фокус) позволяет устанавливать устройство на расстоянии всего 5,6 см от стены для формирования 90-дюймового изображения. Максимальный размер картинки составляет 120 дюймов по диагонали: при этом проектор может находиться на удалении 18,3 см от стены или экрана.

Обеспечивается разрешение 4K UHD — 3840 × 2160 пикселей. Яркость достигает 3700 люмен ANSI, контрастность — 2 000 000:1. Срок службы источника света — до 20 тыс. часов.

В оснащение входит аудиосистема формата 2.2 суммарной мощностью 40 Вт. Есть три интерфейса HDMI и два порта USB 2.0. Габариты составляют 680 × 347 × 128 мм.

Среди прочего упомянута поддержка Screen Mirroring, Apple AirPlay 2 и Bluetooth. Продажи начнутся в текущем полугодии, но о цене пока ничего не сообщается.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
LG Display демонстрирует новейшие OLED-технологии на выставке SID 2022
Xiaomi представила проектор для домашнего кинотеатра с яркостью 1400 люмен и ценой $1100
Представлен проектор LG ProBeam DBF510P формата 1200р под управлением webOS 4.5
Представлен телевизор OnePlus TV 43 Y1S Pro с экраном 4К за $400
Realme представила ТВ-брелок Smart TV Stick FHD с поддержкой Full HD и HDR 10+
Поставки телевизоров, ЖК-мониторов и ноутбуков снизятся из-за политических и экономических потрясений
Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: lg, проектор, 4k
lg, проектор, 4k
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 102
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 63
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 43
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Полупроводниковое импортозамещение провалилось даже в Китае — местные производители покрывают лишь 17 % спроса
Зонд «Вояджер-1» стал присылать на Землю «неправильную» телеметрию, но полёт продолжается нормально
Военные США заключили два контракта на создание ядерных ракетных двигателей — испытания в космосе запланированы на 2027 год
Европа предложила новую стратегию энергетической независимости — она будет опираться на солнечную энергетику и энергосбережение
Под маркой «Москвич» на бывшем заводе Renault в России хотят выпускать китайские автомобили
Платформу объявлений Avito покидает главный инвестор 5 мин.
Администрация Президента и разработчики видеоигр обсудили меры по поддержке рынка 16 мин.
Авторы Hitman 3 раскрыли системные требования для игры с трассировкой лучей и дали советы по улучшению производительности 21 мин.
В Роскомнадзоре предложили ввести уголовную ответственность за торговлю персональными данными 38 мин.
К музыкальным исполнителям в ритмическом шутере Metal: Hellsinger присоединился вокалист System of a Down 2 ч.
Тактический роглайт The Hand of Merlin появится ещё и на Xbox со Switch 2 ч.
Saber подтвердила участие в разработке ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic и пообещала новости в ближайшие месяцы 3 ч.
Разработчики DNF Duel показали тренировочный режим и подтвердили аркадный 3 ч.
Журнал Game Informer показал первый скриншот хоррора The Callisto Protocol, а на следующей неделе расскажет о геймплее 3 ч.
Трогательное приключение Gerda: A Flame in Winter дебютирует в сентябре 3 ч.
LG представила лазерный проектор CineBeam 4K HU915QE для домашних кинотеатров высокого класса 50 мин.
OnePlus представила смартфон Nord 2T с чипом Dimensity 1300 и 80-Вт зарядкой 56 мин.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 NFC показался на фото с ценой в $40 57 мин.
Представлены твердотельные накопители Zadak TWSG4S с интерфейсом PCIe 4.0 x4 2 ч.
TSMC задумалась о строительстве завода по выпуску чипов в Сингапуре 2 ч.
Корабль Boeing Starliner успешно выведен на орбиту и движется к МКС — пока без экипажа 2 ч.
В России возродился спрос на консоли для 8- и 16-битных игр 3 ч.
Канада запретила китайским Huawei и ZTE внедрять 5G-сети в стране 4 ч.
Впервые за 8 лет на прошлой неделе Xbox обогнала по продажам PlayStation в Японии 5 ч.
Apple продемонстрировала совету директоров почти готовую гарнитуру виртуальной реальности 7 ч.