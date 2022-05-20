LG представила лазерный проектор CineBeam 4K HU915QE для домашних кинотеатров высокого класса

Компания LG Electronics (LG) анонсировала премиальный лазерный проектор CineBeam 4K нового поколения — модель HU915QE, которая рассчитана на применение в составе домашних кинотеатров.

Технология Ultra Short Throw (ультракороткий фокус) позволяет устанавливать устройство на расстоянии всего 5,6 см от стены для формирования 90-дюймового изображения. Максимальный размер картинки составляет 120 дюймов по диагонали: при этом проектор может находиться на удалении 18,3 см от стены или экрана.

Обеспечивается разрешение 4K UHD — 3840 × 2160 пикселей. Яркость достигает 3700 люмен ANSI, контрастность — 2 000 000:1. Срок службы источника света — до 20 тыс. часов.

В оснащение входит аудиосистема формата 2.2 суммарной мощностью 40 Вт. Есть три интерфейса HDMI и два порта USB 2.0. Габариты составляют 680 × 347 × 128 мм.

Среди прочего упомянута поддержка Screen Mirroring, Apple AirPlay 2 и Bluetooth. Продажи начнутся в текущем полугодии, но о цене пока ничего не сообщается.