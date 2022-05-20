OnePlus представила смартфон Nord 2T с чипом Dimensity 1300 и 80-Вт зарядкой

Компания OnePlus официально представила смартфон Nord 2T под управлением операционной системы OxygenOS 12.1 на основе Android 12. Применена аппаратная платформа MediaTek.

Установлен процессор Dimensity 1300. Чип содержит восемь вычислительных ядер в виде связки Arm Cortex-A78 и Arm Cortex-A55, графический акселератор Arm Mali-G77 MC9 и 5G-модем. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 или 256 Гбайт.

Дисплей имеет размер 6,43 дюйма по диагонали, обладает разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Применено защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. В область экрана интегрирован сканер отпечатков пальцев. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт.

Во фронтальной части располагается 32-мегапиксельная камера на базе сенсора Sony IMX615. Тыльная камера совмещает 50-мегапиксельный блок с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельный сенсор.

Есть стереодинамики, адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, контроллер NFC, порт USB Type-C. Цена начинается с 400 евро.