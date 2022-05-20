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OnePlus представила смартфон Nord 2T с чипом Dimensity 1300 и 80-Вт зарядкой

Компания OnePlus официально представила смартфон Nord 2T под управлением операционной системы OxygenOS 12.1 на основе Android 12. Применена аппаратная платформа MediaTek.

Источник изображений: OnePlus

Источник изображений: OnePlus

Установлен процессор Dimensity 1300. Чип содержит восемь вычислительных ядер в виде связки Arm Cortex-A78 и Arm Cortex-A55, графический акселератор Arm Mali-G77 MC9 и 5G-модем. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 или 256 Гбайт.

Дисплей имеет размер 6,43 дюйма по диагонали, обладает разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Применено защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. В область экрана интегрирован сканер отпечатков пальцев. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт.

Во фронтальной части располагается 32-мегапиксельная камера на базе сенсора Sony IMX615. Тыльная камера совмещает 50-мегапиксельный блок с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельный сенсор.

Есть стереодинамики, адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, контроллер NFC, порт USB Type-C. Цена начинается с 400 евро.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oneplus, nord, смартфон
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