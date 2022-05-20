Авторы Hitman 3 раскрыли системные требования для игры с трассировкой лучей и дали советы по улучшению производительности

Разработчики из независимой датской студии IO Interactive раскрыли системные требования для игры в социальный стелс-экшен Hitman 3 с активированной трассировкой лучей.

Как стало известно, рейтрейсинг принесёт в мир Hitman 3 более качественные отражения и тени. По словам авторов, от этой функции выиграют все локации в проекте, однако данная технология достаточно требовательна к системе.

Минимальные и рекомендуемые системные требования Hitman 3 для игры с трассировкой лучей выглядят следующим образом:

Минимальные требования (1080p, среднее качество трассировки лучей)

ОС: Windows 10 (сборка 21H1 или новее);

процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 5600X;

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 6600 XT;

дополнительно: драйвер GeForce Game Ready Driver 512.59 (для видеокарт NVIDIA) или Radeon Software Adrenalin 22.5.3 (для AMD).

Рекомендуемые требования (1440p, высокое качество трассировки лучей)

ОС: Windows 10 (сборка 21H1 или новее);

процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 5800X;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6900 XT;

дополнительно: драйвер GeForce Game Ready Driver 512.59 (для видеокарт NVIDIA) или Radeon Software Adrenalin 22.5.3 (для AMD).

Вместе с трассировкой лучей в ПК-версии Hitman 3 появится поддержка адаптивного суперсемплинга NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution 1.0, который авторы советуют для сглаживания эффекта рейтрейсинга на производительность.

Для минимальной конфигурации разработчики предлагают режим производительности в NVIDIA DLSS и AMD FSR, а для рекомендуемых системных требований — сбалансированную настройку.

Наконец, для значительного повышения кадровой частоты можно снизить качество трассировки лучей — это приведёт к менее детализированным отражениям и периодическому выскакиванию мелких объектов.

Трассировка лучей и поддержка технологий интеллектуального масштабирования доберутся до ПК-версии Hitman 3 с выпуском контентного обновления 3.11 на следующей неделе — патч выйдет 24 мая.