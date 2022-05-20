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Администрация Президента и разработчики видеоигр обсудили меры по поддержке рынка

По сообщениям сетевых источников, на проходящем на этой неделе Российском интернет форуме Администрация Президента и отечественные разработчики видеоигр провели встречу, на которой обсуждались меры по поддержке рынка. По словам участников встречи, главным риском они считают потерю зарубежных площадок для дистрибуции игр, а необходимым направлением развития — создание российского игрового движка.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Согласно имеющимся данным, на встрече присутствовали замначальника управления Администрации Президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Алексей Волоскович, а также 23 участника отрасли, включая представителей «Сбера» и VK. Отмечается, что в мероприятии принимали участие не топ-менеджеры и владельцы компаний, а непосредственно разработчики видеоигр и продюсеры.

В рамках проведённой встречи были выделены две основные проблемы: трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (App Store, Play Маркет) и компьютерных игр (Steam), а также перспектива остаться без доступа к необходимому программному обеспечению, такому как игровые движки. В настоящее время разработка преимущественно ведётся на движках Unreal Engine и Unity, которые находятся под контролем американских компаний. Также озвучивалась идея разработать российский игровой движок, но реализация такого проекта потребует миллиарды рублей инвестиций и два-три года времени.

Также обсуждалась перспектива работы российских компаний, занимающихся разработкой игр, на китайском рынке. Отмечается, что рынок Поднебесной мог бы компенсировать западный, но он сильно зарегулирован, поэтому выйти на него без административной помощи государства не удастся. Обсуждалась возможность создания в России одного-двух издателя игр, через которых разработчики могли бы выводить свои продукты на китайский рынок.

В сообщении сказано, что многие участники встречи согласились, что «отрасли будет полезна помощь государства». Также поднимался вопрос «восприятия разработчиков игр российской общественностью». Было сказано, что «из-за позиции ряда общественных деятелей у отрасли сложился крайне негативный имидж», который нужно исправлять.

По данным My.Games (входит в состав VK), объём российского рынка видеоигр в 2021 году составил 177,4 млрд рублей. При этом данные NewZoo говорят, что объём рынка видеоигр в Юго-Восточной Азии по итогам прошлого года превысил $88 млрд.

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Рубрики: Новости Software, игры,
Теги: разработка игр, россия, видеоигры
разработка игр, россия, видеоигры
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