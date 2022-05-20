Платформу объявлений Avito покидает главный инвестор

Главный акционер платформы объявлений Avito («Авито») — нидерландская инвестиционная компания Prosus (холдинг Naspers) объявил о решении выйти из российского бизнеса, в связи с чем ищет покупателя.

«25 марта 2022 года мы объявили об отделении российского бизнеса Avito от нашей OLX Group. После завершения этого операционного разделения компания Prosus решила выйти из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя на наш пакет акций в Avito», — приводит РИА Новости заявление нидерландской компании.

Интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и услугах Avito работает на рынке России около 15 лет. По данным «Коммерсанта», его ежедневная аудитория составляет около 22 млн человек, а количество активных объявлений превышает 90 млн. Согласно докладу Российской ассоциации электронных коммуникаций, Avito является самой популярной платформой электронной коммерции в России с долей рынка 62 %, опережая главных конкурентов «Яндекс.Маркет» и Ozon.

В России деятельностью Avito управляет ООО «Кех Екоммерц», принадлежащее нидерландской OLX Global B.V., подразделению Prosus. Сообщается, что после продажи компанией по-прежнему будет руководить Владимир Правдивый с действующим составом топ-менеджеров.