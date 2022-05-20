Анонсирован смартфон Vivo S15 Pro с процессором Dimensity 8100 и 80-Вт зарядкой

Китайская компания Vivo представила смартфон S15 Pro, оборудованный процессором MediaTek. Используется операционная система Origin OS Ocean на базе Android 12.

Задействован чип Dimensity 8100, который содержит восемь ядер в виде связки Arm Cortex-A78 и Cortex-A55 с максимальной тактовой частотой 2,85 ГГц. В состав решения входят графический акселератор Arm Mali-G610 MC6 и модем 5G.

Экран имеет размер 6,56 дюйма по диагонали и разрешение Full HD+ (2376 × 1080 точек). Частота обновления достигает 120 Гц, частота отклика сенсорного слоя — 300 Гц. Говорится о поддержке HDR10+.

Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 — 256 Гбайт. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.

Спереди установлена 32-мегапиксельная камера. Тройная тыльная камера объединяет датчики на 50, 12 и 2 млн пикселей. Есть стереодинамики, экранный сканер отпечатков пальцев, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, порт USB Type-C, контроллер NFC. Цена составляет от 500 долларов США.