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США выделили $3,5 млрд на удаление углекислого газа из атмосферы

В четверг Министерство энергетики США сообщило о запуске программы на $3,5 млрд, которые будут инвестированы в проекты по удалению углекислого газа из воздуха. Финансирование будет разделено между четырьмя крупными центрами в США, вокруг которых будет создаваться масштабная инфраструктура по улавливанию CO2 из воздуха, его переработке, транспортировке и хранению. Это поможет США стать углероднонейтральной страной к середине этого века.

Источник изображения: REUTERS/Ernest Scheyder

Источник изображения: REUTERS/Ernest Scheyder

Финансирование определено на основе принятого в конце прошлого года Закона об инфраструктурных инвестициях. Согласно выводам Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, для достижения глобальных целей по сдерживанию изменения климата миру потребуются технологии «удаления углекислого газа» — от посадки деревьев, которые поглощают углерод для роста, до дорогостоящих технологий удаления углекислого газа непосредственно из воздуха.

«В последнем докладе ООН по климату чётко сказано, что удаление из воздуха накопленного углеродного загрязнения путём прямого улавливания и безопасного хранения является важнейшим оружием в нашей борьбе с климатическим кризисом», — сказала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм (Jennifer Granholm).

В последние годы технология удаления углерода привлекла к себе значительное внимание и инвестиции. Сегодня в США и Европе в разработке находятся три крупных проекта по прямому улавливанию углерода из воздуха, но пока они способны поглощать лишь небольшое количество CO2 из воздуха при значительных энергетических затратах, как, например, установка «Косатка» в Исландии. Для более быстрого внедрении подобных технологий уже существуют маленькие и большие фонды, такие как совместный фонд на $1 млрд для покупки кредитов на удаление CO2, созданный в этом году компаниями Google, Shopify, Meta* и Stripe (деньгами из фонда компенсируют затраты компаниям на поглощение углекислого газа в тех или иных процессах).

Своё слово в популяризации идеи удаления углекислого газа из воздуха сказал харизматичный предприниматель Илон Маск. В прошлом году он пообещал приз в размере $100 млн за лучшую технологию поглощения CO2 из атмосферы.

Министерство энергетики США уверено, что к середине века технология удаления углекислого газа из воздуха будет развернута в гигатонном масштабе, то есть она будет способна поглощать CO2 в эквиваленте выбросов примерно 250 млн автомобилей в год.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, окружающая среда, финансовые новости и аналитика,
Теги: углеродный след, сша, экология
углеродный след, сша, экология
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