Королевская почта Великобритании начнёт доставлять отправления 200 дронами на 50 маршрутах

В последние несколько лет британская почтовая служба Royal Mail изучает потенциал беспилотников для доставки отправлений в удалённых уголках страны, в которые трудно добраться обычными средствами. Королевская почта уже огласила планы по созданию 50 маршрутов в следующие несколько лет, на которых будут применяться дроны для доставки грузов и писем, с возможным масштабированием проекта на всю страну.

Royal Mail работает с компанией Windracers над разработкой технологии доставки дронами, за прошедшие 18 месяцев проведено четыре независимых эксперимента, в том числе — с участием двухмоторных БПЛА, способных нести до 100 кг полезной нагрузки в отдалённые районы. Последний эксперимент провели в прошлом месяце на Шетландских островах, расположенных между Великобританией и Норвегией.

После успеха экспериментов, почта анонсировала планы организовать 50 постоянных маршрутов для повышения надёжности доставки на острова. Пока доставки в эти локации осуществляются паромами, самолётами и, на некоторых участках маршрутов, наземным транспортом. Ожидается, что использование беспилотников повысит качество и эффективность операций, а в комбинации с использованием электрических фургонов снизит и углеродный выброс.

Проект всё ещё нуждается в одобрении Управления гражданской авиации Великобритании. Вероятно, в первую очередь начнут обслуживаться острова Силли, Шетландские острова, Оркнейские острова и Гебридские острова. Проект будет обслуживаться 200 дронами, но в с случае его успеха доставка будет осуществляться во все уголки Соединённого Королевства 500 беспилотниками. Руководство почты утверждает, что уже сейчас уровень выбросов углекислого газа на доставку каждой посылки Royal Mail очень невелик, а новая инициатива позволит снизить его ещё больше.