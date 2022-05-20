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Режиссёры Babylon’s Fall рассказали о грядущих обновлениях и пообещали не забрасывать игру

Соруководители разработки кооперативного фэнтезийного экшена Babylon’s Fall Кендзи Сайто (Kenji Saito) и Такахиса Сугияма (Takahisa Sugiyama) рассказали о готовящихся обновлениях для второго сезона игры.

Источник изображений: Square Enix

Источник изображений: Square Enix

По словам Сугиямы, во втором сезоне Babylon’s Fall пользователей ждут новые локации, оружие и ограниченное по времени событие, а также дополнительные улучшения визуального стиля и интерфейса.

«Команда не смогла в достаточной степени протестировать графику, особенно негативное влияние визуального аспекта на игроков в течение длительного периода времени», — признался Сугияма.

Сайто добавил, что Babylon’s Fall — первая игра-сервис для PlatinumGames. Студия активно прислушивается к пользовательским отзывам — геймеры уже «значительно» повлияли на курс исправления проекта.

Обновлённая графика и интерфейс во втором сезоне Babylon’s Fall
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Разработчики говорят, что за время с момента релиза успели добавить в Babylon’s Fall примерно столько же дополнительного контента, сколько было в базовой игре, и исправить многие недочёты.

«Мы понимаем, что этих мер недостаточно, и в будущем продолжим выпускать исправления и улучшения наряду с новым контентом», — заверил пользовательское сообщество Сугияма.

Второй сезон Babylon’s Fall начнётся «очень скоро» на PC (Steam), PS4 и PS5. Игра вышла лишь 3 марта, а число активных игроков в Steam-версии по состоянию на 9 мая уже упало до нуля.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Моды, патчи, дополнения, PlayStation,
Теги: babylon’s fall, platinumgames, square enix, экшен
babylon’s fall, platinumgames, square enix, экшен
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