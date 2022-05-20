3DNews Технологии и рынок IT. Новости корпуса, настольные компьютеры Cougar представила вместительный корпус ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Cougar представила вместительный корпус Duoface RGB с разными передними панелями

Компания Cougar анонсировала корпус Duoface RGB, предназначенный для создания игровых настольных компьютеров. Новинка поддерживает установку материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, CEB и E-ATX.

Источник изображений: Cougar

Источник изображений: Cougar

Устройство предлагается с двумя фронтальными панелями — стеклянной и сетчатой. В первом случае обеспечивается прекрасная видимость вентиляторов с многоцветной подсветкой, во втором — улучшенная вентиляция.

Корпус имеет формат Mid Tower, а габариты составляют 230 × 491 × 386 мм. Слоты расширения выполнены по схеме «7 + 3», что допускает вертикальную установку мощного графического ускорителя.

Есть место для двух накопителей формата 3,5 дюйма и двух устройств хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0, разъём USB 2.0 и стандартное аудиогнездо.

В оснащение изначально включены три вентилятора с адресуемой подсветкой ARGB: два фронтальных диаметром 140 мм и тыльный на 120 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 190 мм, длина видеокарты — 330 мм. Информации о цене на данный момент нет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Cougar выпустила игровую клавиатуру Luxlim с оптико-механическими переключателями
Cougar представила системы жидкостного охлаждения Poseidon-GT с подсветкой ARGB
Cougar представила строгий корпус Purity RGB для компактного игрового ПК
Представлен компактный корпус NZXT H1 (2022) с мощным блоком питания и СЖО
Lian Li и DAN Cases выпустили компактный корпус A4-H2O с поддержкой больших видеокарт и СЖО
Lenovo готовит игровой компьютер IdeaCentre Gaming на платформе Intel Alder Lake
Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: cougar, корпус
cougar, корпус
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 102
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 63
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 43
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Полупроводниковое импортозамещение провалилось даже в Китае — местные производители покрывают лишь 17 % спроса
Зонд «Вояджер-1» стал присылать на Землю «неправильную» телеметрию, но полёт продолжается нормально
Военные США заключили два контракта на создание ядерных ракетных двигателей — испытания в космосе запланированы на 2027 год
Европа предложила новую стратегию энергетической независимости — она будет опираться на солнечную энергетику и энергосбережение
Под маркой «Москвич» на бывшем заводе Renault в России хотят выпускать китайские автомобили
Платформу объявлений Avito покидает главный инвестор 5 мин.
Администрация Президента и разработчики видеоигр обсудили меры по поддержке рынка 16 мин.
Авторы Hitman 3 раскрыли системные требования для игры с трассировкой лучей и дали советы по улучшению производительности 21 мин.
В Роскомнадзоре предложили ввести уголовную ответственность за торговлю персональными данными 38 мин.
К музыкальным исполнителям в ритмическом шутере Metal: Hellsinger присоединился вокалист System of a Down 2 ч.
Тактический роглайт The Hand of Merlin появится ещё и на Xbox со Switch 2 ч.
Saber подтвердила участие в разработке ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic и пообещала новости в ближайшие месяцы 3 ч.
Разработчики DNF Duel показали тренировочный режим и подтвердили аркадный 3 ч.
Журнал Game Informer показал первый скриншот хоррора The Callisto Protocol, а на следующей неделе расскажет о геймплее 3 ч.
Трогательное приключение Gerda: A Flame in Winter дебютирует в сентябре 3 ч.
LG представила лазерный проектор CineBeam 4K HU915QE для домашних кинотеатров высокого класса 50 мин.
OnePlus представила смартфон Nord 2T с чипом Dimensity 1300 и 80-Вт зарядкой 56 мин.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 NFC показался на фото с ценой в $40 57 мин.
Представлены твердотельные накопители Zadak TWSG4S с интерфейсом PCIe 4.0 x4 2 ч.
TSMC задумалась о строительстве завода по выпуску чипов в Сингапуре 2 ч.
Корабль Boeing Starliner успешно выведен на орбиту и движется к МКС — пока без экипажа 2 ч.
В России возродился спрос на консоли для 8- и 16-битных игр 3 ч.
Канада запретила китайским Huawei и ZTE внедрять 5G-сети в стране 4 ч.
Впервые за 8 лет на прошлой неделе Xbox обогнала по продажам PlayStation в Японии 5 ч.
Apple продемонстрировала совету директоров почти готовую гарнитуру виртуальной реальности 7 ч.