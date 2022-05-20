Cougar представила вместительный корпус Duoface RGB с разными передними панелями

Компания Cougar анонсировала корпус Duoface RGB, предназначенный для создания игровых настольных компьютеров. Новинка поддерживает установку материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, CEB и E-ATX.

Устройство предлагается с двумя фронтальными панелями — стеклянной и сетчатой. В первом случае обеспечивается прекрасная видимость вентиляторов с многоцветной подсветкой, во втором — улучшенная вентиляция.

Корпус имеет формат Mid Tower, а габариты составляют 230 × 491 × 386 мм. Слоты расширения выполнены по схеме «7 + 3», что допускает вертикальную установку мощного графического ускорителя.

Есть место для двух накопителей формата 3,5 дюйма и двух устройств хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0, разъём USB 2.0 и стандартное аудиогнездо.

В оснащение изначально включены три вентилятора с адресуемой подсветкой ARGB: два фронтальных диаметром 140 мм и тыльный на 120 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 190 мм, длина видеокарты — 330 мм. Информации о цене на данный момент нет.