3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники У ASML появилось уже пять клиентов на ли...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

У ASML появилось уже пять клиентов на литографические сканеры нового поколения High NA EUV

Ещё в январе руководство Intel с гордостью заявило, что компания станет первым клиентом ASML получившим сканер, позволяющий работать со сверхжёсткой ультрафиолетовой литографией (EUV) при высоком значении числовой апертуры. Теперь компания ASML даёт понять, что количество клиентов на этом направлении выросло до пяти.

Источник изображения: ASML, Reuters

Источник изображения: ASML, Reuters

Напомним, что Intel собирается установить литографическую машину серии TWINSCAN EXE:5200 к концу 2024 года на своём новом предприятии в штате Огайо, которое только предстоит построить. Это оборудование позволит Intel выпускать компоненты по технологии 18A не только для собственных нужд, но и для сторонних клиентов, среди которых должны появиться оборонные заказчики из США. В конце концов, закупка литографического оборудования нового поколения для Intel должна стать важнейшим шагом для возвращения себе технологического лидерства к 2025 году. Стоимость одного сканера новой серии достигнет $340 млн против нынешних $150 млн за штуку.

По словам экспертов VLSI Research, для компании Intel ранее участие в закупке литографических сканеров нового поколения является результатом осознания ошибки начала прошлого десятилетия, когда она вложила в разработку EUV-решений ASML больше своих компаньонов (TSMC и Samsung), но при этом не стала закупать серийные сканеры несколькими годами позже, поскольку не смогла перейти на использование EUV-литографии в рамках 10-нм технологии, как изначально планировала. Компании только предстоит начать использование EUV-сканеров при выпуске изделий, выпускаемых по техпроцессу Intel 4, который ранее считался 7-нм.

Переход на сканеры с высоким значением апертуры обеспечит уменьшение размеров транзисторов на 66 %. Intel полна решимости добиться преимущества в этой сфере за счёт усилий ASML, но последней никто не гарантирует успеха, поэтому для первой из компаний это серьёзный риск. Как поясняет Reuters со ссылкой на комментарии представителей ASML, сейчас у компании есть заказы на изготовление пяти пилотных EUV-сканеров с высокой апертурой, а количество клиентов на их получение тоже достигло пяти, причём после 2025 года они рассчитывают получить более пяти серийных экземпляров. Сейчас, по словам представителей ASML, одной из главных проблем на пути создания нового оборудования является пресловутый дефицит полупроводниковых компонентов, которые тоже нужны для его изготовления.

Экономика этого бизнеса не так проста, хотя фактически ASML стала монополистом в сфере передовой литографии и может диктовать клиентам свои условия. Возможность окупаемости оборудования определяется его производительностью и способностью участников рынка его купить. В условиях, когда новое оборудование стремительно дорожает, количество осваивающих передовую литографию клиентов ASML неуклонно уменьшается. Тот факт, что на дорогие сканеры нового поколения уже нашлось пять клиентов, позволяет рассчитывать на сдерживание тенденции к консолидации отрасли. К концу десятилетия годовой оборот полупроводниковой промышленности должен приблизиться к $1 трлн, так что денег должно хватать всем участникам производственной цепочки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel расширила полупроводниковый завод в Орегоне — теперь туда влезет всё, что надо
Intel договорилась с ASML о поставке оборудования для запуска техпроцесса 18A в 2025 году
ASML оказалась завалена заказами на литографические сканеры для производства чипов, и это надолго
Богатейшие криптовалютные миллиардеры потеряли почти $50 миллиардов за 2 месяца
Samsung повысит цены на услуги по производству чипов на 15-20 %
Илон Маск пытается найти возможность не закладывать акции Tesla при покупке Twitter
Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: asml, intel, литография, euv, производство микросхем
asml, intel, литография, euv, производство микросхем
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 102
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 63
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 43
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Полупроводниковое импортозамещение провалилось даже в Китае — местные производители покрывают лишь 17 % спроса
Зонд «Вояджер-1» стал присылать на Землю «неправильную» телеметрию, но полёт продолжается нормально
Военные США заключили два контракта на создание ядерных ракетных двигателей — испытания в космосе запланированы на 2027 год
Под маркой «Москвич» на бывшем заводе Renault в России хотят выпускать китайские автомобили
Европа предложила новую стратегию энергетической независимости — она будет опираться на солнечную энергетику и энергосбережение
Космос в облаке: теперь в Eve Online можно играть в браузере на ПК и планшетах 2 ч.
В Delivery Club обнаружена утечка данных о заказах пользователей 2 ч.
Google решили засудить за сбор персональных данных при включённом в браузере режиме инкогнито 2 ч.
Тактическая ролевая игра Gloomhaven доберётся до консолей в следующем году 2 ч.
В трейлере дополнения Glutton's Gamble к фэнтезийному лутер-шутеру Tiny Tina’s Wonderlands показали песчаную ведьму 2 ч.
Режиссёры Babylon’s Fall рассказали о грядущих обновлениях и пообещали не забрасывать игру 3 ч.
Платформу объявлений Avito покидает главный инвестор 3 ч.
Администрация Президента и разработчики видеоигр обсудили меры по поддержке рынка 3 ч.
Авторы Hitman 3 раскрыли системные требования для игры с трассировкой лучей и дали советы по улучшению производительности 3 ч.
В Роскомнадзоре предложили ввести уголовную ответственность за торговлю персональными данными 3 ч.
Минцифры предоставит льготы всем владельцам дата-центров в России 8 мин.
Представлены полностью беспроводные наушники Vivo TWS Air — дизайн в стиле AirPods, до 25 часов работы и цена $30 10 мин.
Mercedes-Benz представила футуристический концепт электромобиля Vision AMG 19 мин.
Apple захватила больше половины рынка смартфонов Северной Америки, а продажи Google Pixel взлетели на 380 % 36 мин.
Вышел смартфон Vivo S15 с чипом Snapdragon 870 и 64-Мп камерой 57 мин.
Учёные создали солнечные элементы с рекордным КПД почти в 39,5 % — они многослойные и с «квантовыми ямами» 58 мин.
У ASML появилось уже пять клиентов на литографические сканеры нового поколения High NA EUV 2 ч.
Новая статья: Жёсткий софт «Старлайнера» 2 ч.
США выделили $3,5 млрд на удаление углекислого газа из атмосферы 2 ч.
Cougar представила вместительный корпус Duoface RGB с разными передними панелями 2 ч.