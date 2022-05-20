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В Delivery Club обнаружена утечка данных о заказах пользователей

Сервис доставки еды и продуктов, медикаментов, товаров для красоты и товаров для дома Delivery Club сообщил об утечке данных о совершённых некоторыми пользователями заказах.

Источник изображения: pixabay.com / TheDigitalArtist

Источник изображения: pixabay.com / TheDigitalArtist

Похищенная информация включает только сведения о заказах и не затрагивает банковские реквизиты. В компании уже занимаются внутренним расследованием, обещая провести дополнительный аудит внутренних систем.

«В компании занимаются внутренним расследованием инцидента. Слив не затронул информацию о банковских реквизитах пользователей. Судя по всему, масштаб текущей утечки гораздо меньше, чем это было ранее с другим сервисом доставки», — отметили в Delivery Club.

Источник изображения: pixabay.com / geralt

Источник изображения: pixabay.com / geralt

Напомним, в начале марта стало известно об утечке информации из базы службы «Яндекс.Еда». Утечка не коснулась банковских, платёжных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей. Тем не менее, более 30 клиентов службы обратились в суд, требуя каждый по 100 тыс. рублей в качестве компенсации.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: delivery club, утечка данных, безопасность, безопасность данных, киберпреступность
delivery club, утечка данных, безопасность, безопасность данных, киберпреступность
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