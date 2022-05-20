3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Учёные создали солнечные элементы с реко...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Учёные создали солнечные элементы с рекордным КПД почти в 39,5 % — они многослойные и с «квантовыми ямами»

Исследователи Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии США (NREL) сообщили о создании инновационных солнечных элементов питания с рекордным КПД — почти 40 % при нормальном освещении. Для сравнения, КПД обычных фотоэлементов составляет от 15 до 30 %.

Источник изображения: NREL

Источник изображения: NREL

Примечательно, что показатель 39,5 % достигнут при освещении, которое в целом эквивалентно естественному солнечному. Данное уточнение имеет значение, поскольку в ходе экспериментов учёным часто удаётся добиться КПД до 47 %, но только под «концентрированным» светом, что мало соответствует естественным земным условиям.

Добиться такого результата удалось благодаря особой конструкции элементов, известной, как инвертированное метаморфическое соединение (IMM). Оно предусматривает использование трёх слоёв солнечных ячеек, каждый из которых выполнен из материала другого типа. В частности, речь идёт о верхнем слое из фосфида индия-галлия, среднего из арсенида галлия и нижнего из арсенида индия-галлия. Каждый слой захватывает свет с разными длинами волн, что позволяет получать больше энергии, используя значительную часть солнечного спектра.

Помимо этого панели используют так называемые «квантовые ямы», ограничивающие движение электронов не тремя, а двумя измерениями. Утверждается, что слой с такими ямами также позволяет захватывать больше света и ведёт к большей энергоотдаче.

Прежний рекорд КПД для солнечных панелей поставила та же команда, добившись в 2020 году показателя 39,2 % — речь идёт о борьбе за каждую долю процента. Уже проводилось тестирование, демонстрирующее поведение новых элементов в условиях космоса. В этом случае КПД составлял 34,2 %.

Научный прорыв может быть крайне важен для технологий солнечных элементов питания. Тем не менее разработчики подчёркивают, что производство этого типа ячеек довольно дорого и о массовом выпуске речь пока не идёт, до этого предстоит ещё немало работы над снижением себестоимости элементов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Европа предложила новую стратегию энергетической независимости — она будет опираться на солнечную энергетику и энергосбережение
Учёные нашли путь к получению энергии из инфракрасного излучения — это обещает прорыв в электрогенерации
В Узбекистане легализовали майнинг криптовалюты от солнечной энергии
Infineon считает важной географическую диверсификацию производства чипов
Израильская StoreDot продемонстрировала технологию сверхбыстрой зарядки — на 160 км хода за 5 минут
Илон Маск встретился с президентом Индонезии, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в сфере добычи и обработки никеля
Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания, рынок IT, интересности из мира хай-тек, на острие науки, окружающая среда,
Теги: nrel, солнечная энергия, солнечная батарея, сша
nrel, солнечная энергия, солнечная батарея, сша
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 102
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 63
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 43
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Полупроводниковое импортозамещение провалилось даже в Китае — местные производители покрывают лишь 17 % спроса
Зонд «Вояджер-1» стал присылать на Землю «неправильную» телеметрию, но полёт продолжается нормально
Военные США заключили два контракта на создание ядерных ракетных двигателей — испытания в космосе запланированы на 2027 год
Европа предложила новую стратегию энергетической независимости — она будет опираться на солнечную энергетику и энергосбережение
Под маркой «Москвич» на бывшем заводе Renault в России хотят выпускать китайские автомобили
Космос в облаке: теперь в Eve Online можно играть в браузере на ПК и планшетах 2 ч.
В Delivery Club обнаружена утечка данных о заказах пользователей 2 ч.
Google решили засудить за сбор персональных данных при включённом в браузере режиме инкогнито 2 ч.
Тактическая ролевая игра Gloomhaven доберётся до консолей в следующем году 2 ч.
В трейлере дополнения Glutton's Gamble к фэнтезийному лутер-шутеру Tiny Tina’s Wonderlands показали песчаную ведьму 2 ч.
Режиссёры Babylon’s Fall рассказали о грядущих обновлениях и пообещали не забрасывать игру 2 ч.
Платформу объявлений Avito покидает главный инвестор 2 ч.
Администрация Президента и разработчики видеоигр обсудили меры по поддержке рынка 3 ч.
Авторы Hitman 3 раскрыли системные требования для игры с трассировкой лучей и дали советы по улучшению производительности 3 ч.
В Роскомнадзоре предложили ввести уголовную ответственность за торговлю персональными данными 3 ч.
Mercedes-Benz представила футуристический концепт электромобиля Vision AMG 7 мин.
Apple захватила больше половины рынка смартфонов Северной Америки, а продажи Google Pixel взлетели на 380 % 24 мин.
Вышел смартфон Vivo S15 с чипом Snapdragon 870 и 64-Мп камерой 45 мин.
Учёные создали солнечные элементы с рекордным КПД почти в 39,5 % — они многослойные и с «квантовыми ямами» 46 мин.
У ASML появилось уже пять клиентов на литографические сканеры нового поколения High NA EUV 60 мин.
Новая статья: Жёсткий софт «Старлайнера» 2 ч.
США выделили $3,5 млрд на удаление углекислого газа из атмосферы 2 ч.
Cougar представила вместительный корпус Duoface RGB с разными передними панелями 2 ч.
Королевская почта Великобритании начнёт доставлять отправления 200 дронами на 50 маршрутах 2 ч.
Анонсирован смартфон Vivo S15 Pro с процессором Dimensity 8100 и 80-Вт зарядкой 2 ч.