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В Китае создали первое в мире ИИ-судно для разведки и исследований в океане — оно несёт в себе воздушные, морские и подводные дроны

На днях одна из китайских верфей спустила на воду первое в мире судно с искусственным интеллектом для автоматической и дистанционной разведки в океане, в том числе для научной деятельности. Судно несёт на борту десятки воздушных дронов, беспилотных кораблей и подводных дронов. Он способно обнаруживать, перехватывать и блокировать широкий спектр целей, например, инспектировать воды и бороться с браконьерами.

Источник изображения: SCMP

Источник изображения: SCMP

Судно Zhu Hai Yun было заложено на верфи Huangpu Wenchong Shipyard — дочернем предприятии крупнейшей судостроительной компании Китая China State Shipbuilding Corporation — в июле 2021 года. Завершение ходовых испытаний Zhu Hai Yun ожидается к концу текущего года, после чего судно передадут в эксплуатацию. Его длина достигает 88,5 м, ширина —14 м, а проектное водоизмещение — 2000 т. Судно может развивать максимальную скорость 18 узлов при крейсерской скорости 13 узлов.

Оборудование Zhu Hai Yun является частью интеллектуальной мобильной системы стереонаблюдения за океаном (IMOSOS), разработанной Южной лабораторией морской науки и техники Гуандуна (Чжухай). Эта система также является первой в мире. Как сообщает Science and Technology Daily, она может служить эффективным инструментом для предотвращения и смягчения последствий морских катастроф, мониторинга морской среды, обслуживания морских ветряных электростанций и предоставления точной морской информации.

По мнению экспертов, ИИ и беспилотные системы могут повысить потенциал Китая в области морского надзора при низкой стоимости и высокой эффективности. Китай уже широко использует системы беспилотного оборудования в таких областях, как морские спасательные операции и мониторинг морской среды. С развитием технологии 5G Китай пользуется возможностью применить новые достижения в области морского надзора.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, мир роботехники, окружающая среда, Дроны и коптеры, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: беспилотный транспорт, китайские производители
беспилотный транспорт, китайские производители
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