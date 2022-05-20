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Космос в облаке: теперь в Eve Online можно играть в браузере на ПК и планшетах

Компания CCP Games объявила о том, что Eve Anywhere вышла из бета-тестирования. Это означает, что к Eve Online теперь можно получить доступ из браузера. Сейчас сервис работает в США и некоторых странах Европы, но в скором времени распространится и на другие территории.

Источник изображения: CCP Games

Источник изображения: CCP Games

Сервис основан на технологии Intel. Для игры в Eve Online пользователи соединяются с мощными ПК через облако. Поэтому теперь, благодаря новой опции, геймеры со слабым «железом» могут без проблем участвовать в масштабных битвах и любоваться красотой космоса на максимальных настройках графики практически из любого места. Для стабильного игрового процесса CCP Games рекомендует скорость интернет-соединения не менее 25 Мбит/с.

Бета-тестирование Eve Anywhere началось в прошлом году в Европе. С августа 2021 года более 11 000 игроков по всему миру провели свыше 86 000 сессий. Этим они предоставили CCP Games ценную информацию, чтобы обеспечить плавный запуск для широкой публики. В своём обращении компания поблагодарила «капсулёров» за отзывы и поддержку в реализации сервиса.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Браузерные игры,
Теги: eve online, ccp games, mmo
eve online, ccp games, mmo
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