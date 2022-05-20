3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Mercedes-Benz представила футуристически...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Mercedes-Benz представила футуристический концепт электромобиля Vision AMG

В немецком Аффальтербахе, где располагается штаб-квартира Mercedes-AMG, разработали и представили концепт электромобиля Vision AMG. Футуристический проект показывает, в каком направлении будет далее развиваться работа немецкого автогиганта.

Источник изображений: media.mbusa.com

Источник изображений: media.mbusa.com

О технических характеристиках машины не говорится почти ничего — упоминается только платформа AMG.EA, на которой с 2025 года будут выпускаться серийные электромобили. Данная платформа предполагает использование новых мощных и лёгких двигателей Axial Flux, разработанных дочерним предприятием Mercedes-Benz YASA.

Производитель предпочёл сосредоточиться на внешнем виде машины, отметив футуристический обтекаемый кузов и интересные световые решения: светодиодные линии протянулись вдоль элементов элементов, заменяющих электромобилю решётку радиатора, а также над задними фонарями.

От классической решётки было решено отказаться за ненадобностью, однако она уже давно стала неотъемлемым элементом фирменного стиля Mercedes, поэтому её заменили иллюминацией. Светодиодные полосы светиться постоянно или демонстрировать анимацию. А фирменная трёхконечная звезда теперь воплотилась не только в фирменном логотипе, но и в форме передних фар.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Mercedes в мае начнёт продажи автомобилей с автопилотом Drive Pilot третьего уровня
Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV
Прототип электромобиля Mercedes-Benz VISION EQXX преодолел более 1000 км без подзарядки
Harley-Davidson под брендом LiveWire представила S2 Del Mar — свой самый доступный электрический мотоцикл
Стартап Arrival с российскими корнями объявил об уходе из России
Subaru начнёт выпускать электромобили в 2027 году
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: mercedes-benz, amg, концепт-кар, электромобиль
mercedes-benz, amg, концепт-кар, электромобиль
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 102
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 63
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 43
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Полупроводниковое импортозамещение провалилось даже в Китае — местные производители покрывают лишь 17 % спроса
Зонд «Вояджер-1» стал присылать на Землю «неправильную» телеметрию, но полёт продолжается нормально
Военные США заключили два контракта на создание ядерных ракетных двигателей — испытания в космосе запланированы на 2027 год
Под маркой «Москвич» на бывшем заводе Renault в России хотят выпускать китайские автомобили
Европа предложила новую стратегию энергетической независимости — она будет опираться на солнечную энергетику и энергосбережение
Космос в облаке: теперь в Eve Online можно играть в браузере на ПК и планшетах 2 ч.
В Delivery Club обнаружена утечка данных о заказах пользователей 2 ч.
Google решили засудить за сбор персональных данных при включённом в браузере режиме инкогнито 2 ч.
Тактическая ролевая игра Gloomhaven доберётся до консолей в следующем году 2 ч.
В трейлере дополнения Glutton's Gamble к фэнтезийному лутер-шутеру Tiny Tina’s Wonderlands показали песчаную ведьму 2 ч.
Режиссёры Babylon’s Fall рассказали о грядущих обновлениях и пообещали не забрасывать игру 3 ч.
Платформу объявлений Avito покидает главный инвестор 3 ч.
Администрация Президента и разработчики видеоигр обсудили меры по поддержке рынка 3 ч.
Авторы Hitman 3 раскрыли системные требования для игры с трассировкой лучей и дали советы по улучшению производительности 3 ч.
В Роскомнадзоре предложили ввести уголовную ответственность за торговлю персональными данными 3 ч.
Минцифры предоставит льготы всем владельцам дата-центров в России 8 мин.
Представлены полностью беспроводные наушники Vivo TWS Air — дизайн в стиле AirPods, до 25 часов работы и цена $30 10 мин.
Mercedes-Benz представила футуристический концепт электромобиля Vision AMG 19 мин.
Apple захватила больше половины рынка смартфонов Северной Америки, а продажи Google Pixel взлетели на 380 % 36 мин.
Вышел смартфон Vivo S15 с чипом Snapdragon 870 и 64-Мп камерой 57 мин.
Учёные создали солнечные элементы с рекордным КПД почти в 39,5 % — они многослойные и с «квантовыми ямами» 58 мин.
У ASML появилось уже пять клиентов на литографические сканеры нового поколения High NA EUV 2 ч.
Новая статья: Жёсткий софт «Старлайнера» 2 ч.
США выделили $3,5 млрд на удаление углекислого газа из атмосферы 2 ч.
Cougar представила вместительный корпус Duoface RGB с разными передними панелями 2 ч.