Mercedes-Benz представила футуристический концепт электромобиля Vision AMG

В немецком Аффальтербахе, где располагается штаб-квартира Mercedes-AMG, разработали и представили концепт электромобиля Vision AMG. Футуристический проект показывает, в каком направлении будет далее развиваться работа немецкого автогиганта.

О технических характеристиках машины не говорится почти ничего — упоминается только платформа AMG.EA, на которой с 2025 года будут выпускаться серийные электромобили. Данная платформа предполагает использование новых мощных и лёгких двигателей Axial Flux, разработанных дочерним предприятием Mercedes-Benz YASA.

Производитель предпочёл сосредоточиться на внешнем виде машины, отметив футуристический обтекаемый кузов и интересные световые решения: светодиодные линии протянулись вдоль элементов элементов, заменяющих электромобилю решётку радиатора, а также над задними фонарями.

От классической решётки было решено отказаться за ненадобностью, однако она уже давно стала неотъемлемым элементом фирменного стиля Mercedes, поэтому её заменили иллюминацией. Светодиодные полосы светиться постоянно или демонстрировать анимацию. А фирменная трёхконечная звезда теперь воплотилась не только в фирменном логотипе, но и в форме передних фар.