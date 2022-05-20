Представлены полностью беспроводные наушники Vivo TWS Air — дизайн в стиле AirPods, до 25 часов работы и цена $30

Китайская компания Vivo анонсировала полностью беспроводные наушники погружного типа TWS Air. Приём заказов на новинку уже начался, а фактические продажи стартуют 31 мая.

Модули-вкладыши оснащены крупными 14,2-миллиметровыми излучателями. Говорится о качественном звучании с насыщенными низкими частотами. Конструкцией предусмотрено наличие «ножки» в стиле Apple AirPods.

Наушники наделены двумя микрофонами и системой шумоподавления во время разговоров, которая использует алгоритмы искусственного интеллекта. За беспроводной обмен данными со смартфоном отвечает контроллер Bluetooth 5.2.

Реализована защита от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP54. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 4,5 часа. Сопутствующий футляр позволяет увеличить данный показатель до 25 часов. Подзарядка осуществляется через порт USB Type-C.

Новинка доступна в цветовых исполнениях Vitality White и Rough Blue. Заказать наушники Vivo TWS Air можно по ориентировочной цене 30 долларов США.