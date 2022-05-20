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Рынок почти очистился от перекупщиков видеокарт — потребители ушли в магазины

Время господства спекулянтов на рынке графических ускорителей подошло к концу, пишет издание PCMag. Во всяком случае пока что. Интерес к покупке видеокарт с рук со стороны потребителей значительно снизился, а за ним упали и доходы от перепродаж ускорителей.

Источник изображений: PCMag

Источник изображений: PCMag

«Всем надоели видеокарты», — заявил в разговоре с изданием один из перекупщиков видеокарт.

За примерами далеко ходить на надо. Достаточно лишь взглянуть на статистику торговой онлайн-площадки eBay — одной из вотчин спекулянтов. За последний год средняя цена продажи видеокарт NVIDIA снизилась практически до рекомендованных цен на эти ускорители.

Средняя цена продажи GeForce RTX 3070 на eBay

Средняя цена продажи GeForce RTX 3070 на eBay

Вместо того, чтобы покупать на eBay, становится выгоднее просто пойти в местный магазин электроники и приобрести новенькую видеокарту по цене ретейлера, особенно с учётом того, у крупнейших торговых сетей Newegg и Best Buy значительно улучшилась их доступность. А на некоторые модели продавцы даже предлагают скидку и в итоге карты продаются даже ниже рекомендованных цен. Даже подержанные ускорители выгоднее покупать у того же Amazon Warehouse, а не идти за ними на eBay, где немало майнеров, которые пытаются избавиться от видеокарт на волне стремительно падающего рынка криптовалют, пишет PCMag.

Средняя цена продажи GeForce RTX 3080 на eBay

Средняя цена продажи GeForce RTX 3080 на eBay

«Да, сфера перекупщиков фактически мертва. Продажи, конечно, ещё идут, но по значительно более низким ценам. Для тех же майнеров стало значительно труднее избавиться от своих запасов», — комментируют представители сервиса Falcodrin Stock Alerts, который следит за новыми поступлениями и доступностью видеокарт в различных торговых точках.

В онлайн-сообществах перекупщиков аналогичная атмосфера. «Рынку графических ускорителей пришёл конец. Консоли PS5 хорошо покупались только в новогодний период», — пожаловался один из перекупщиков. «Покойтесь с миром видеокарты», — добавил другой.

Цены на видеокарты в магазине Newegg

Цены на видеокарты в магазине Newegg

Единственным исключением являются эталонные версии ускорителей NVIDIA Founders Edition, в частности модели GeForce RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 Ti. В таком исполнении видеокарты новыми продаются по самым низким ценам. Иными словами, перекупщики всё ещё могут получить выгоду с их перепродажи. Однако такие видеокарты сложно достать. В США единственным ретейлером, который занимается реализацией ускорителей NVIDIA Founders Edition, является розничная сеть Best Buy. Новые поставки этих видеокарт обычно происходят каждый месяц, но тут же разметаются.

Вместо видеокарт перекупщики начинают обращать внимание на другие товары для перепродажи, на которые в данный момент всё ещё сохраняется ажиотаж. Например, одним из них являются NFT-токены. Один из их реселлеров, к слову, ещё учащийся в старшей школе, рассказал PCMag, что решил прекратить перепродажи игровых консолей и вместо этого сосредоточится на продаже невзаимозаменяемых токенов. «NFT — очень крутая вещь. Мне они нравятся, потому что все продажи происходят в онлайне. Кроме того, они приносят значительно больше прибыли», — заявил юный Остап Бендер западного пошива.

Снижение интереса к видеокартам со стороны перекупщиков играет на руку обычным геймерам, которые рассматривают возможность обновления своих ПК. Производители компьютерных комплектующих в свою очередь предрекают дальнейшее снижение цен на видеокарты и всплеск интереса к самостоятельным сборкам компьютеров. Такого мнения придерживается, например, компания Corsair, которая считает, что это произойдёт во второй половине текущего года. В пользу прогноза действует и текущая ситуация на рынке криптовалют.

Однако спрос на видеокарты может снова значительно вырасти, поскольку NVIDIA и AMD собираются выпустить во второй половине этого года ускорители нового поколения. Если спрос на них будет достаточно высок, а доступность низкой, то перекупщики могут снова обратить своё внимание на прибыльный рынок.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: видеокарты, спекулянты, сша, анализ рынка
видеокарты, спекулянты, сша, анализ рынка
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