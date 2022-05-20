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Встроенную в кузов батарею Tesla оказалось можно заменить, но придётся разобрать половину электромобиля

Один из наиболее популярных электромобилей марки Tesla, седан Model 3 содержит от трёх до четырёх с лишним тысяч цилиндрических аккумуляторных ячеек типа 2170, и замена даже нескольких штук с сопутствующей диагностикой является долгим и дорогостоящим мероприятием. Однако, после перехода на интегрированную в силовую структуру кузова батарею ситуация усугубляется тем, что для её замены надо разобрать половину машины.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Подобными откровениями делится ресурс Electrek со ссылкой на уже доступные работникам фирменных сервисов руководства по ремонту электромобилей Model Y нового образца. Напомним, что параллельно с переходом на использование аккумуляторных ячеек типоразмера 4680 компания рассчитывает внедрить тяговую батарею, интегрированную в силовой каркас нижней части кузова. Возможно, с точки зрения эксплуатационных качеств такой вариант компоновки и более выгоден, но при ремонте батареи только для её снятия придётся проделать не менее 143 последовательных манипуляций. Возврат батареи на место потребует ещё 171 манипуляции, и в процессе ремонта почти вся нижняя часть кузова будет отделена от остальной части вместе с передними сидениями.

Источник изображения: Tesla, Electrek

Источник изображения: Tesla, Electrek

Возможно, это усложнит ремонт тяговой батареи и повысит его стоимость, но с точки зрения производства нового электромобиля позволит добиться экономии массы до 10 % и увеличить запас хода на 14 %. При этом количество необходимых деталей сократится на 370 штук. Кроссоверы Model Y с новой структурой кузова будут выпускаться на недавно открывшихся предприятиях Tesla в Техасе и Берлине, но немецкая площадка временно будет использовать элементы типоразмера 2170, прежде чем перейти на ячейки 4680.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: tesla, tesla model 3, tesla model y, аккумуляторы, электромобиль
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