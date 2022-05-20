Встроенную в кузов батарею Tesla оказалось можно заменить, но придётся разобрать половину электромобиля

Один из наиболее популярных электромобилей марки Tesla, седан Model 3 содержит от трёх до четырёх с лишним тысяч цилиндрических аккумуляторных ячеек типа 2170, и замена даже нескольких штук с сопутствующей диагностикой является долгим и дорогостоящим мероприятием. Однако, после перехода на интегрированную в силовую структуру кузова батарею ситуация усугубляется тем, что для её замены надо разобрать половину машины.

Подобными откровениями делится ресурс Electrek со ссылкой на уже доступные работникам фирменных сервисов руководства по ремонту электромобилей Model Y нового образца. Напомним, что параллельно с переходом на использование аккумуляторных ячеек типоразмера 4680 компания рассчитывает внедрить тяговую батарею, интегрированную в силовой каркас нижней части кузова. Возможно, с точки зрения эксплуатационных качеств такой вариант компоновки и более выгоден, но при ремонте батареи только для её снятия придётся проделать не менее 143 последовательных манипуляций. Возврат батареи на место потребует ещё 171 манипуляции, и в процессе ремонта почти вся нижняя часть кузова будет отделена от остальной части вместе с передними сидениями.

Возможно, это усложнит ремонт тяговой батареи и повысит его стоимость, но с точки зрения производства нового электромобиля позволит добиться экономии массы до 10 % и увеличить запас хода на 14 %. При этом количество необходимых деталей сократится на 370 штук. Кроссоверы Model Y с новой структурой кузова будут выпускаться на недавно открывшихся предприятиях Tesla в Техасе и Берлине, но немецкая площадка временно будет использовать элементы типоразмера 2170, прежде чем перейти на ячейки 4680.