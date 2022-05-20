«Ростех» создал систему, которая может обнаруживать небольшие дроны на сверхмалых высотах

Государственная корпорация «Ростех» сообщает о том, что в России разработана портативная радиолокационная станция (РЛС) для защиты объектов критически важной инфраструктуры.

Речь идёт о системе для обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Устройство способно фиксировать небольшие дроны на расстоянии более 1000 м, в том числе на сверхмалых высотах.

Принцип работы РЛС основан на использовании эффекта Доплера и обработке сигналов движущихся объектов или их движущихся частей. Станция способна по вращению винтов обнаруживать даже малозаметные беспилотники, находящиеся в режиме зависания.

Кроме того, новинку можно использовать для поиска наземных объектов. Например, станция способна обнаружить автомобиль на расстоянии более 10 км.

В разработке системы участвует Рыбинский завод приборостроения, входящий в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». РЛС создана на отечественной элементной базе, весит всего 5 кг и может быть использована в качестве носимого устройства.

«РЛС может одновременно сопровождать до 32 целей, а также работать совместно с другими системами радиолокационного мониторинга. На сегодняшний день станция уже прошла предварительные испытания», — говорится в сообщении.