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Samsung откроет крупнейший зарубежный исследовательский центр во Вьетнаме

Стало известно, что вьетнамское подразделение Samsung Electronics работает над созданием в Ханое крупнейшего научно-исследовательского центра компании за пределами Южной Кореи. Ожидается, что строительство объекта завершится в конце 2022 года.

Источник изображения: AFP

Источник изображения: AFP

Согласно имеющимся данным, строительство исследовательского центра Samsung в Ханое началось в марте 2020 года, для чего компания выделила $220 млн. Возведением 16-этажного здания с тремя подземными уровнями, общая площадь которого 79 тыс. м², занимаются 1300 строителей.

Руководство Samsung ранее говорило, что новый центр предназначен для развития местного научно-исследовательского потенциала в области искусственного интеллекта, интернета вещей (IoT), Big Data и 5G. Ожидается, что исследовательский центр поможет стать Вьетнаму полноценным производственным центром среди стран Юго-Восточной Азии.

По данным вьетнамского издания Vietnam Investment Review, компания Samsung является крупнейшим иностранным инвестором в стране, который уже вложил и планирует инвестировать в будущем суммарно $17 млрд в развитие производства и научно-исследовательской деятельности в стране. Samsung открыла восемь заводов во Вьетнаме, которые занимаются производством смартфонов и комплектующих. На продукцию этих предприятий приходится 25 % от общего объёма стоимости экспорта Вьетнама.

Отмечается, что Samsung не единственная технологическая компания, развивающая бизнес во Вьетнаме. Некоторое время назад Qualcomm ввела в эксплуатацию свой исследовательский центр в Ханое. Кроме того, LG Electronics планирует развернуть второй исследовательский центр в стране, который расположится в Дананге в центральной части Вьетнама.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: samsung, исследовательский центр, вьетнам
samsung, исследовательский центр, вьетнам
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