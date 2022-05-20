Смартфоны Honor 70 и 70 Pro показались на изображениях с тройными камерами и загнутыми экранами

Обнародованы официальные рендеры смартфонов Honor 70 и Honor 70 Pro, презентация которых состоится 30 мая. Кроме того, в распоряжении сетевых источников оказались «живые» фотографии названных аппаратов.

Видно, что устройства оснащены безрамочным дисплеем. В верхней части этой панели предусмотрено небольшое отверстие для одинарной фронтальной камеры.

Тыльная камера имеет трёхкомпонентное исполнение. При этом блоки с оптическими элементами у моделей Honor 70 и Honor 70 Pro выполнены в разном стиле, что можно видеть на изображениях.

Говорится о применении основного 54-мегапиксельного сенсора. Есть порт USB Type-C, но стандартное гнездо для наушников на 3,5 мм не предусмотрено.

Сообщается также, что версия Honor 70 получит процессор Snapdragon 7 Gen1. Прочие технические характеристики пока, к сожалению, не раскрываются.