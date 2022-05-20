Авторы Songs of Conquest рассказали о первых успехах в раннем доступе и пообещали улучшить мультиплеер

Создатели пошаговой стратегии с элементами RPG и приключения Songs of Conquest из студии Lavapotion и издательства Coffee Stain Publishing подвели итоги первой недели раннего доступа. Также они поделились некоторыми планами на будущее.

«Мы в полном восторге от продаж, — признался Йоханнес Аспеби (Johannes Aspeby), один из основателей Coffee Stain Studios и продюсер Coffee Stain Publishing. — Мы всегда знали, что в наших руках бриллиант, но опасались, что игра может оказаться слишком нишевой для широкой аудитории. Отзывы были ошеломляющими — мы прочитали каждую рецензию, каждую тему на Reddit и все ваши сообщения с предложениями и откликами в Discord, Steam, GOG и других сервисах. Это сильно помогло нам в планировании дальнейшей работы».

«Никогда бы не подумали, что мультиплеер окажется настолько популярным, — продолжил руководитель. — Мы рассматривали [Songs of Conquest] прежде всего как однопользовательскую игру, но теперь знаем, что многие из вас хотят видеть улучшения сетевой составляющей».

Аспеби подтвердил, что разработчики собираются доработать мультиплеерный режим, превратив его в «более масштабную и стабильную систему». Однако для этого потребуется время — в скором будущем стоит ждать лишь небольших патчей с наиболее востребованными исправлениями. «И да, конечно, я думаю об одновременных ходах в мультиплеерных сессиях», — добавил он.

В стартовой версии есть редактор уровней и поддержка модификаций, однако многие пользователи попросили добавить также генератор случайных карт. Разработчики услышали игроков и включили данную особенность в дорожную карту. Последнюю начали составлять совсем недавно, но с публикацией торопиться не будут — сперва авторы хотят получить больше отзывов.

Создатели уже выпустили несколько патчей — исправили множество багов, ошибки в интерфейсе и поведении ИИ и понизили сложность в нескольких миссиях сюжетной кампании. Ранее они отмечали, что Songs of Conquest почти закончена и предлагает все ключевые возможности, а программа раннего доступа поможет улучшить её на основе откликов покупателей.

Стратегия получила в Steam более 1500 обзоров и имеет рейтинг 86 %. Пользователи говорят об удачном обновлении формулы Heroes of Might & Magic: игра не ограничивается повторением классики и вводит интересные ограничения и новые элементы, в том числе лимит количества существ в отряде и накопление магии во время боя.

Songs of Conquest вышла 10 мая и дебютировала на шестом месте еженедельного чарта Steam. Финальная версия появится примерно через год.