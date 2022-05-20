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Анонсирован смартфон Vivo Y75 4G с 44-Мп фронтальной камерой и чипом Helio G96

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня Y75 4G, построенный на аппаратной платформе MediaTek. В качестве операционной системы применяется Funtouch OS 12 на основе Android 12.

Источник изображений: Vivo

Источник изображений: Vivo

Устройство оборудовано 6,44-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+ (1080 × 2400 точек) и соотношением сторон 20:9. В небольшом вырезе в верхней части экрана располагается 44-мегапиксельная селфи-камера.

Тыльная камера получила три блока. Это основной модуль на 50 млн пикселей, а также сенсоры с 8 и 2 млн пикселей. Сканер отпечатков пальцев интегрирован непосредственно в область дисплея.

Установлен процессор MediaTek Helio G96 с восемью вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте до 2,05 ГГц. Обработкой графики занят интегрированный ускоритель Mali-G57 MC2 GPU. Поддержка сетей 5G не предусмотрена.

В оснащение входят 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, адаптеры Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, порт USB-C и аккумуляторная батарея ёмкостью 4050 мА·ч. Цена составляет приблизительно 270 долларов США.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: vivo, смартфон
vivo, смартфон
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