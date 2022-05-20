Silicon Power представила накопители UD90 PCIe 4.0 SSD ёмкостью до 1 Тбайт

Компания Silicon Power анонсировала твердотельные накопители серии UD90, подходящие для использования в настольных компьютерах и ноутбуках. Новинки выполнены в форм-факторе М.2 2280.

Для обмена данными с ПК задействован интерфейс PCIe 4.0 x4. Скорость последовательного чтения информации достигает 4800 Мбайт/с, скорость записи — 4200 Мбайт/с.

В семейство вошли модификации вместимостью 250 и 500 Гбайт, а также 1 Тбайт. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до плюс 70 градусов Цельсия. Заявлен показатель MTBF (средняя наработка на отказ) на уровне 1,5 млн часов.

Накопители имеют размеры 22,0 × 80,0 × 3,5 мм, а вес составляет всего 8 г. Гарантия производителя — пять лет. В основу положены микрочипы флеш-памяти 3D NAND.

Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.