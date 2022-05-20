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В понедельник AMD раскроет новые подробности о Zen 4 и Ryzen 7000 — на это намекнула Лиза Су

В грядущий понедельник, 23 мая генеральный директор компании AMD Лиза Су (Lisa Su) выступит с программной речью на выставке Computex 2022. Сегодня она напомнила о грядущем мероприятии и намекнула на темы, которые там будут затронуты.

В своём твите госпожа Су отметила, что поделится подробностями о «последних достижениях в области высокопроизводительных вычислений от AMD и её партнёров». При этом сообщение сопровождает фотография с изображением процессора AMD Ryzen в новом исполнении Socket AM5, сделанная в рамках одного из прошлых выступлений Лизы Су.

Таким образом нам явно намекают, что уже через несколько дней нам расскажут свежие подробности о процессорах AMD Ryzen 7000-й серии, которые будут построены на новой архитектуре Zen 4 и будут выполнены в корпусе под сокет AM5. Напомним, эти процессоры принесут не только свежую архитектуру с более высокой производительностью, но и поддержку памяти DDR5, и, вероятно, интерфейса PCIe 5.0.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: amd, zen 4, ryzen 7000, процессор
amd, zen 4, ryzen 7000, процессор
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