Qualcomm представила улучшенный флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1 для мощных смартфонов

Компания Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 8+ Gen 1, предназначенный для использования во флагманских смартфонах. Новинка представляет собой улучшенную версию чипа Snapdragon 8 Gen 1.

Напомним, изделие Snapdragon 8 Gen 1 объединяет восемь вычислительных ядер, включая мощное ядро Kryo Prime с тактовой частотой до 3,0 ГГц, три ядра Kryo Performance с частотой 2,5 ГГц и четыре ядра Kryo Efficiency с частотой 1,8 ГГц. Новая платформа Snapdragon 8+ Gen 1 получила одно ядро Kryo Prime с тактовой частотой до 3,2 ГГц, три ядра Kryo Performance с частотой до 2,8 ГГц и четыре ядра Kryo Efficiency с частотой до 2,0 ГГц.

Остальные основные составляющие остались прежними. Новинка имеет движок искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine седьмого поколения, графический ускоритель Adreno нового поколения с более высокой тактовой частотой и модем Snapdragon X65 5G. Новинка изготавливается на предприятии TSMC с применением 4-нанометровой технологии.

Для процессора Snapdragon 8+ Gen 1 заявлено 10-процентное повышение производительности CPU и GPU по сравнению с прародителем и 30-процентное улучшение энергетической эффективности CPU. Также отмечается снижение энергопотребления GPU на 30 %.

Реализована поддержка дисплеев 4K с частотой обновления до 60 Гц и QHD+ с частотой обновления до 144 Гц, оперативной памяти LPDDR5-3200, беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Аппараты на новой платформе готовят такие компании, как ASUS, Black Shark, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, Realme, RedMagic, Redmi, Vivo, Xiaomi и ZTE.