Глава «Роскосмоса» пообещал отправить на Луну станцию «Луна-25» до конца сентября

В ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал, что ещё до конца сентября к Луне отправится первая за долгие десятилетия отечественная миссия.

По словам Рогозина модуль «Луна-25» отправится к спутнику Земли с космодрома «Восточный» позже запланированного. Как сообщает РИА «Новости», ранее ожидалось, что создаваемая в НПО им. Лавочкина станция будет отправлена к Луне уже в середине лета, в июле.

Как ожидают учёные, автоматический аппарат совершит посадку в районе южного полюса Луны и проведёт ряд запланированных экспериментов, в том числе — криогенное бурение. Оно должно осуществляться до глубины 2 м, основная цель — поиск на планете древней воды.

По мнению представителя Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, учёные предполагают, что в районе лунных полюсов в кратерах имеются участки, куда никогда не попадал солнечный свет. Благодаря этому отсутствует испарение — если на Луне ранее была вода, она остаётся в кратерах.

Проект имеет важнейшее значение для космической программы и космических амбиций России. Станцию «Луна-24» запускал ещё СССР в 1976 году, более 45 лет назад. Учёные уже сообщали, что оптимальным «окном» для отправки станции к Луне должен стать период с 25 мая по 19 октября 2022 года.