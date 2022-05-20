Qualcomm представила процессор Snapdragon 7 Gen 1 для продвинутых смартфонов среднего уровня

Компания Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 7 Gen 1, который будет производиться на предприятии Samsung по 4-нанометровой технологии. Чип рассчитан на применение в весьма продвинутых смартфонах среднего уровня.

Изделие объединяет восемь вычислительных ядер. Это одно ядро Cortex-A710 Prime с тактовой частотой 2,4 ГГц, три ядра Cortex-A710 Performance с частотой до 2,36 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 Efficiency с частотой 1,8 ГГц.

В оснащение включены графический ускоритель Adreno 662 и модем Snapdragon X62 5G, который обеспечивает скорость загрузки данных до 4,4 Гбит/с. Предусмотрен движок искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine седьмого поколения.

Процессор допускает использование до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5-3200 и дисплеев формата QHD+ с частотой обновления 60 Гц. Поддерживается фотосъёмка с разрешением до 200 млн пикселей.

Среди прочего упомянуты контроллеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, поддержка HDR10 и HDR10+, а также aptX Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive и LE audio. Смартфоны на новой платформе смогут оснащаться технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+.