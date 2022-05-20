Рынок ноутбуков сокращается — поставки дисплеев в апреле упали до нового минимума

Согласно отчёту TrendForce, из-за локдауна в Китае, связанного с COVID-19 и увеличением складских запасов ноутбуков различных брендов, апрельские поставки дисплеев для ноутбуков обрушились до нового минимума с апреля 2020 года и начала пандемии COVID-19.

Всего за апрель было отгружено 17,5 млн панелей, что на 21,5 % меньше, чем в предыдущем году. Вместе с тем по оценкам аналитиков TrendForce, поставки панелей для ноутбуков во втором квартале 2022 года составили 55,1 млн единиц, что на 21,2 % меньше, чем в предыдущем квартале и на 19 % меньше, чем в аналогичном квартале 2021 года.

Как полагают аналитики, это связано с двумя факторами. Во-первых, замедлился спрос, обусловленный событиями вокруг Украины, высокой инфляцией и локдауном в Китае, которые привели к остановке роста основных мировых экономик и общего потребления.

У брендовых производителей ноутбуков объём продаж в 1 квартале 2022 года составил 55,6 млн единиц, что на 4,5 % меньше, чем в предыдущем году. Снижение продаж в первом квартале 2022 года негативно отразилось на прогнозе продаж во втором квартале 2022, что, в свою очередь, привело к резкому падению объёма закупок панелей для ноутбуков.

Вторая причина снижения поставок дисплейных панелей заключается в том, их запасы у различных брендов остаются высокими. Сообщается, что к концу апреля запасы панелей для ноутбуков брендовых производителей были рассчитаны на 8–12 недель продаж, что на 2–4 недели больше по сравнению с обычным показателем. В связи с этим бренды вынуждены значительно снижать количество размещенных заказов на поставку панелей, чтобы скорректировать имеющиеся запасы.

Как ожидает TrendForce, динамика поставок панелей для ноутбуков вряд ли изменится в третьем квартале, а восстановление темпов роста в четвёртом квартале будет зависеть от исчерпания складских запасов панелей и ноутбуков у брендовых производителей. Поэтому TrendForce считает, что объём поставок панелей для ноутбуков в 2022 году может сократиться до 240 млн единиц, что на 14,9 % меньше, чем в предыдущем году.