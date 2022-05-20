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Событие Merge ожидается в сети Ethereum уже в августе — майнинг на видеокартах станет невыгодным

В обозримом будущем, похоже, придёт конец криптомайнингу на новейших видеокартах — переход блокчейна Ethereum на модель Proof-of-Stake ожидается уже предстоящим летом. Выступая на конференции Permissionless, разработчик Ethereum Престон Ван Лоон (Preston Van Loon) заявил, что код для развёртывания события Merge, которое ознаменует переход на новую модель, уже готов: сейчас проводится финальное тестирование, а релиз намечен на август.

Источник изображения: Bastian Riccardi / pixabay.com

Источник изображения: Bastian Riccardi / pixabay.com

Первоначально событие Merge в сети Ethereum планировалось ещё в 2019 году. Оно предполагает отказ от текущей модели Proof-of-Work (PoW), в рамках которой для обработки транзакций в сети используются ресурсы майнеров, в пользу менее требовательной к производительности и энергопотреблению модели Proof-of-Stake (PoS). Для блокчейна Ethereum это означает конец майнинга на видеокартах. Предполагается, что с Merge и PoS потребление энергии сетью снизится примерно на 99,95 %.

Переход на новую модель совпадает с моментом, когда AMD и NVIDIA готовятся выпустить линейки видеокарт нового поколения — RX 7000 и RTX 40 соответственно. Если событие действительно произойдёт в августе, возможно, удастся избежать необоснованного роста цен на GPU, который омрачил лучшие предложения двух производителей, и лишь недавно цены на видеокарты достигли нормального уровня. Intel как новый игрок в области дискретной графики до сих пор не выпустила свои Arc Alchemist на рынок, хотя и предупредила, что новые видеокарты не будут иметь каких-либо ограничений на майнинг.

Ожидается также, что после Merge выпуск новых токенов сократится на 90 %, и это приведёт к дефициту цифровых активов и росту цен на криптовалюту Ethereum. Майнинг на видеокартах станет невыгодным, а значит, с переходом на новую модель на вторичном рынке следует ожидать появления ранее использованных в майнинге GPU, что позитивно скажется на стоимости оборудования.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: ethereum, майнинг, видеокарты
ethereum, майнинг, видеокарты
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