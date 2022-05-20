Gigabyte покажет на следующей неделе первые материнские платы для процессоров Ryzen 7000

Ранее глава AMD Лиза Су (Lisa Su) намекнула, что на предстоящей выставке Computex 2022 компания поделится свежими деталями о настольных Ryzen нового поколения. Компания Gigabyte в свою очередь опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что привезёт на выставку первые модели материнских плат на новом чипсете AMD X670, предназначенные для процессоров Ryzen 7000.

Производитель собирается показать четыре модели материнских плат: X670 Aorus Xtreme, X670 Master, X670 Pro AX и X670 Aero D. Gigabyte также подтвердила, что все они получат поддержку интерфейса PCIe 5.0 как для графических ускорителей, так и для твердотельных NVMe-накопителей формата M.2. Таким образом, заявление компании опровергает более раннее сообщение о том, что поддержку PCIe 5.0 получат только платы на чипсете AMD X670E, а модели на базе X670 и B650 будут работать с PCIe 4.0. Использование нового стандарта позволит применять, например, SSD с пропускной способностью до 14 Гбайт/с, что вдвое выше возможностей актуальных накопителей с PCIe 4.0.

Следует напомнить, что будущая серия 5-нм процессоров Ryzen (Raphael) с ядрами Zen 4 будет использовать новый процессорный разъём Socket AM5 типа LGA, который насчитывает 1718 контактов. Иными словами, новые чипы будут оснащаться не контактными ножками, а контактными площадками, а процесс их установки на материнскую плату будет аналогичен процессорам Intel.

К вышеупомянутой поддержке PCIe 5.0 новая платформа также предложит поддержку памяти DDR5, дебютировавшей в прошлом году вместе с процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake). При этом, судя по всему, речи о поддержки всё ещё актуального и более доступного стандарта памяти DDR4 у новой платформы AMD не идёт. Это может расстроить многих потенциальных покупателей, поскольку при переходе на новую платформу сэкономить не получится. Придётся покупать всё ещё дорогущие модули ОЗУ нового стандарта. Те же Alder Lake, напомним, могут работать с обоими стандартами памяти. В то же время при переходе на Socket AM5 получится сэкономить на системах охлаждения, поскольку разъём будет совместим с актуальными моделями СО.

Не исключено, что AMD в рамках Computex 2022 также анонсирует или по крайней мере намекнёт на анонс новой серии графических ускорителей Radeon RX 7000 на архитектуре RDNA 3.