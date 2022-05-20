Шведское предприятие Northvolt приступило к товарным поставкам тяговых батарей европейского производства

Европе удалось стать вторым по величине рынком электромобилей после Китая, опережая США, но без локализации производства нельзя добиться приемлемых цен, и сам этот процесс сопряжён с организацией выпуска аккумуляторов в непосредственной близости от сборочных конвейеров. Northvolt недавно приступила к поставкам своих первых серийных батарей клиентам.

На территории Европы давно присутствуют предприятия южнокорейских компаний по производству литиевых аккумуляторов и скоро начнёт действовать китайское под маркой CATL, но «исконно европейских» компаний в этом сегменте до сих пор не было. Таким образом, как поясняет Automotive News Europe, шведское предприятие Northvolt стало первым европейским поставщиком литиевых аккумуляторов локального производства для клиентов региона. Первые партии тяговых аккумуляторов были отправлены клиентам на прошлой неделе, хотя корейские СМИ утверждают, что уровень выхода годной продукции на предприятии Northvolt пока не так высок, а технологическое оборудование нуждается в срочной замене на более надёжное.

Это не мешает шведской компании утверждать, что поставки серийных батарей начались в соответствии с ранее намеченным графиком. Сейчас на предприятии работают около тысячи человек, но в месяц штат увеличивается в среднем на 150 человек, а потому в итоге может достичь не 3000, а всех 4000 сотрудников. Northvolt уже удалось собрать портфель заказов на $50 млрд от компаний, выпускающих электромобили: BMW, Volkswagen, Volvo и её дочерней Polestar.

В Норвегии одновременно начало работу совместное предприятие Northvolt с Hydro по переработке отслуживших тяговых батарей. Оно стало крупнейшим в Европе и позволит ежегодно перерабатывать по 25 тысяч тяговых батарей. Соответствующие процессы позволяют восстановить для вторичного использования значительную часть сырья, которое при нынешних темпах роста на электромобили будет постоянно дорожать и оставаться в дефиците. По прогнозам одного из основателей компании Tesla Джеффри Брайана Стробела (JB Straubel), со временем электромобильная отрасль сможет полностью обеспечивать свои потребности в сырье для тяговых батарей именно за счёт переработки уже отслуживших аккумуляторов. Правда, при среднем сроке службы в 15 лет придётся запастись терпением, прежде чем подобные прогнозы начнут воплощаться в жизнь.