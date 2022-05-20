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Корабль SpaceX Dragon доставит 7 июня на МКС различные грузы, включая новые микроорганизмы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и аэрокосмическая компания SpaceX планируют провести запуск корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции 7 июня. Об этом пишет информационное агентство ТАС со ссылкой на данные NASA.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

«Это будет уже 25-я коммерческая миссия по доставке грузов на МКС по контракту NASA с компанией SpaceX. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал запланирован на 7 июня на 11:30 по времени Восточного побережья США [18:30 мск]. Стыковка с МКС намечена на 17:51 по времени восточного побережья США [8 июня, 00:51 мск]», — говорится в сообщении аэрокосмического ведомства.

Согласно имеющимся данным, корабль Dragon доставит на орбитальную станцию около 3 тонн груза, включая припасы, оборудование и материалы для проведения разных экспериментов. Предполагается, что после стыковки с МКС корабль будет находиться в космосе около месяца, после чего вернётся на Землю и приводнится вблизи побережья Флориды в Атлантическом океане.

По данным источника, в рамках предстоящей миссии NASA планирует доставить на орбитальную станцию аппаратуру для наблюдения за пылевыми бурями на поверхности Земли, которая будет размещаться на внешней стороне корпуса МКС. Вместе с этим в руки астронавтов попадут почвенные микроорганизмы для изучения их поведения в невесомости. На корабле также будут доставлены материалы и оборудование для изучения процессов, лежащих в основе старения иммунной системы, и др.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: spacex, dragon, мкс
spacex, dragon, мкс
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