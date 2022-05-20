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Assassin's Creed Origins пополнит библиотеку Game Pass в начале июня

Автор микроблога Game Pass Counter обратил внимание, что в разделе скорых новинок в приложении Game Pass появились точные даты добавления в сервис Assassin's Creed Origins и For Honor: Marching Fire Edition.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Напомним, появление приведённых выше проектов в подписном сервисе Microsoft было подтверждено во второй половине апреля. Прибытие игр в каталог ожидалось в течение двух месяцев, то есть до конца июня.

Как стало известно, уже 1 июня в PC Game Pass (Ubisoft Connect) дебютирует For Honor: Marching Fire Edition, а 7 июня в PC Game Pass (тоже Ubisoft Connect) и Xbox Game Pass появится Assassin's Creed Origins.

Обновление до Marching Fire Edition будет доступно на консолях Xbox (источник изображения: Game Pass Counter)

Обновление до Marching Fire Edition будет доступно на консолях Xbox (источник изображения: Game Pass Counter)

От базового комплекта For Honor издание Marching Fire Edition отличает входящее в состав расширение Marching Fire. Оно включает новую фракцию (воины У Линь), PvP-режим «Штурм» и PvE-режим «Аркада».

Что касается Assassin's Creed Origins, то псевдоисторический экшен Ubisoft скоро должен получить патч с улучшением работы на PS5, Xbox Series X и S по обратной совместимости. На днях обновление засветилось в базе данных PS Store.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Анонс, Xbox,
Теги: assassin's creed origins, for honor, ubisoft, ролевой экшен, экшен, game pass
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