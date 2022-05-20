Материнская плата ASRock X670E Taichi для процессоров Ryzen 7000 показалась до анонса

На YouTube-канале компании ASRock в закрытом разделе видео опубликован рекламный ролик с материнской платой ASRock X670E Taichi на базе новейшего чипсета AMD X670E. Плата предназначается для грядущих процессоров Ryzen 7000 (Raphael). Функция превью видео позволила увидеть часть устройства.

Премьера видео состоится через 5 дней. Иными словами, вскоре после презентации компании AMD на выставке Computex 2022, на которой производитель расскажет о настольных процессорах Ryzen нового поколения на архитектуре Zen 4, новых чипсетах для материнских плат и, возможно, о будущей графике Radeon RX 7000 на архитектуре RDNA 3.

Описание к видео подтверждает, что плата использует флагманский чипсет AMD X670E, а также оснащена 26-фазной подсистемой питания. Компания собирается представить две модели платы серии Taichi для новых процессоров Ryzen — X670E Taichi и Taichi Carrara. Однако неизвестно, какая из двух моделей засветилась на изображении выше. Из последних утечек также известно, что производитель помимо серии Taichi собирается выпустить модели X670 PG Riptide, X670 Phantom Gaming 4 и X670 Steel Legend. Однако о дате их анонса пока ничего неизвестно.

Судя по изображению выше, плата ASRock X670E Taichi получил два разъёма PCIe x16. Возможно, они оба стандарта PCIe 5.0. Кроме того, на изображении можно увидеть четыре слота для оперативной памяти DDR5. Чипсет новинки, судя по всему, охлаждается пассивно, что хорошо — чем меньше вентиляторов, тем меньше шума. Также можно отметить новый разъём LGA 1718, он же Socket AM5 для процессоров Ryzen 7000.

Конечно, компания может показать новинки раньше, чем указано в таймере видео. Но в любом случае нужно дождаться следующей недели.

Ранее сообщалось, что Gigabyte покажет на Computex 2022 четыре модели материнских плат на чипсете AMD X670. Производитель подтвердил, что все они получат поддержку стандартов PCIe 5.0 и DDR5.