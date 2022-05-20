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В новом трейлере Fire Emblem Warriors: Three Hopes зрителей познакомили с фракцией «Адрестийская империя»

Издательство Nintendo и разработчики из студии Omega Force продолжают представлять основные фракции из своего экшена Fire Emblem Warriors: Three Hopes, принадлежащего к жанру мусоу («один против тысячи»).

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

Напомним, события Fire Emblem Warriors: Three Hopes развернутся во вселенной Fire Emblem: Three Houses — игра позаимствует мир (континент Фодлан) и персонажей (Эдельгарда, Дмитрий, Клод) из тактической стратегии Nintendo.

Новый полутораминутный геймплейный трейлер демонстрирует членов фракции «Адрестийская империя», которая состоит из участников дома «Чёрные орлы» в Three Houses.

Геймерам в роли наёмника Шез предстоит присоединиться к одной из трёх держав Фодлана (первую представили в прошлый раз) и дать бой Пепельному демону, в качестве которого выступает протагонист Three Houses.

Релиз Fire Emblem Warriors: Three Hopes ожидается 24 июня текущего года на Nintendo Switch. Предзаказ в Nintendo eShop открыт с самого анонса, но ввиду введённых ограничений купить игру в России невозможно.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Nintendo,
Теги: fire emblem warriors: three hopes, omega force, nintendo, экшен
fire emblem warriors: three hopes, omega force, nintendo, экшен
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