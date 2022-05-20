В новом трейлере Fire Emblem Warriors: Three Hopes зрителей познакомили с фракцией «Адрестийская империя»

Издательство Nintendo и разработчики из студии Omega Force продолжают представлять основные фракции из своего экшена Fire Emblem Warriors: Three Hopes, принадлежащего к жанру мусоу («один против тысячи»).

Напомним, события Fire Emblem Warriors: Three Hopes развернутся во вселенной Fire Emblem: Three Houses — игра позаимствует мир (континент Фодлан) и персонажей (Эдельгарда, Дмитрий, Клод) из тактической стратегии Nintendo.

Новый полутораминутный геймплейный трейлер демонстрирует членов фракции «Адрестийская империя», которая состоит из участников дома «Чёрные орлы» в Three Houses.

Геймерам в роли наёмника Шез предстоит присоединиться к одной из трёх держав Фодлана (первую представили в прошлый раз) и дать бой Пепельному демону, в качестве которого выступает протагонист Three Houses.

Релиз Fire Emblem Warriors: Three Hopes ожидается 24 июня текущего года на Nintendo Switch. Предзаказ в Nintendo eShop открыт с самого анонса, но ввиду введённых ограничений купить игру в России невозможно.