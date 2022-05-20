Krafton уточнила сроки выхода хоррора The Callisto Protocol и пошаговой стратегии от создателей Subnautica

Южнокорейский издатель и разработчик Krafton в финансовом отчёте за первый квартал текущего года уточнил сроки выхода научно-фантастической пошаговой стратегии Project M и хоррора The Callisto Protocol.

Напомним, официально не анонсированная игра от Unknown Worlds Entertainment (серия Subnautica) и дебютное творение студии Striking Distance, возглавляемой создателем Dead Space Гленом Шофилдом (Glen Schofield), были заявлены на 2022 год.

Как стало известно из документа Krafton, Project M (ранний доступ) и The Callisto Protocol выйдут во второй половине текущего года. До конца первой остаётся меньше полутора месяцев, так что сюрпризом это не будет.

В то же время сроки выхода The Callisto Protocol не менялись с декабря 2020-го. Поэтому упоминание в отчёте Krafton можно расценивать и как подтверждение озвученных полтора года назад намерений.

The Callisto Protocol создаётся для PC, PS5, Xbox Series X и S. Krafton обещает, что проект будет высочайшего качества и предложит максимальную дозировку хоррора наряду с отточенными геймплейными механиками.