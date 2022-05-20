3DNews Новости Software PlayStation Krafton уточнила сроки выхода хоррора Th...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Krafton уточнила сроки выхода хоррора The Callisto Protocol и пошаговой стратегии от создателей Subnautica

Южнокорейский издатель и разработчик Krafton в финансовом отчёте за первый квартал текущего года уточнил сроки выхода научно-фантастической пошаговой стратегии Project M и хоррора The Callisto Protocol.

Источник изображений: Krafton

Источник изображений: Krafton

Напомним, официально не анонсированная игра от Unknown Worlds Entertainment (серия Subnautica) и дебютное творение студии Striking Distance, возглавляемой создателем Dead Space Гленом Шофилдом (Glen Schofield), были заявлены на 2022 год.

Как стало известно из документа Krafton, Project M (ранний доступ) и The Callisto Protocol выйдут во второй половине текущего года. До конца первой остаётся меньше полутора месяцев, так что сюрпризом это не будет.

Krafton называет The Callisto Protocol проектом AAAA-класса

Krafton называет The Callisto Protocol проектом AAAA-класса

В то же время сроки выхода The Callisto Protocol не менялись с декабря 2020-го. Поэтому упоминание в отчёте Krafton можно расценивать и как подтверждение озвученных полтора года назад намерений.

The Callisto Protocol создаётся для PC, PS5, Xbox Series X и S. Krafton обещает, что проект будет высочайшего качества и предложит максимальную дозировку хоррора наряду с отточенными геймплейными механиками.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Журнал Game Informer показал первый скриншот хоррора The Callisto Protocol, а на следующей неделе расскажет о геймплее
Свежие новости о хорроре The Callisto Protocol появятся на этой неделе
Создатели Subnautica взялись за новую игру в серии
Видео: герои механической революции в сюжетном трейлере ролевого экшена Steelrising
Симулятор WRC Generations перенесёт игроков в новую эру ралли
Создатели Battlefield 2042 уточнили сроки запуска первого сезона — ждать осталось недолго
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, Ужастик, Xbox, PlayStation,
Теги: the callisto protocol, striking distance, unknown worlds entertainment, krafton, хоррор, стратегия
the callisto protocol, striking distance, unknown worlds entertainment, krafton, хоррор, стратегия
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 43
Обзор и тест кулера DeepCool AK400: суперкулер надвое 19
Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU): из офиса в студию 15
Жёсткий софт «Старлайнера» 2

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Полупроводниковое импортозамещение провалилось даже в Китае — местные производители покрывают лишь 17 % спроса
Под маркой «Москвич» на бывшем заводе Renault в России хотят выпускать китайские автомобили
Европа предложила новую стратегию энергетической независимости — она будет опираться на солнечную энергетику и энергосбережение
Военные США заключили два контракта на создание ядерных ракетных двигателей — испытания в космосе запланированы на 2027 год
Зонд «Вояджер-1» стал присылать на Землю «неправильную» телеметрию, но полёт продолжается нормально
Тропическое приключение в открытом мире Tchia отложили практически на год 54 мин.
В новом трейлере Fire Emblem Warriors: Three Hopes зрителей познакомили с фракцией «Адрестийская империя» 2 ч.
Assassin's Creed Origins пополнит библиотеку Game Pass в начале июня 2 ч.
Исполнитель главной роли в Death Stranding подтвердил начало разработки второй части 3 ч.
Событие Merge ожидается в сети Ethereum уже в августе — майнинг на видеокартах станет невыгодным 4 ч.
Массовые PvP-битвы, переход на 64-бит и крупный DLC: автор «Аллодов Онлайн» о будущем игры 5 ч.
Авторы Songs of Conquest рассказали о первых успехах в раннем доступе и пообещали улучшить мультиплеер 7 ч.
Министерство юстиции США освободило «белых» хакеров от ответственности 7 ч.
Космос в облаке: теперь в Eve Online можно играть в браузере на ПК и планшетах 9 ч.
В Delivery Club обнаружена утечка данных о заказах пользователей 9 ч.
Материнская плата ASRock X670E Taichi для процессоров Ryzen 7000 показалась до анонса 50 мин.
Корабль SpaceX Dragon доставит 7 июня на МКС различные грузы, включая новые микроорганизмы 3 ч.
Свежие подробности об AR/VR-гарнитуре Apple: два процессора, 14 камер и участие в проекте Джони Айва 3 ч.
Gigabyte покажет на следующей неделе первые материнские платы для процессоров Ryzen 7000 3 ч.
Шведское предприятие Northvolt приступило к товарным поставкам тяговых батарей европейского производства 4 ч.
Рынок ноутбуков сокращается — поставки дисплеев в апреле упали до нового минимума 4 ч.
Qualcomm представила беспроводные AR-очки Wireless AR Smart Viewer 4 ч.
Samsung показала президенту США новейший 3-нм чип 5 ч.
Qualcomm представила процессор Snapdragon 7 Gen 1 для продвинутых смартфонов среднего уровня 5 ч.
Глава «Роскосмоса» пообещал отправить на Луну станцию «Луна-25» до конца сентября 5 ч.