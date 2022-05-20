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Gigabyte выпустит набор комплектующих Project Stealth, который позволит собрать ПК с абсолютно всеми скрытыми кабелями

Компания Gigabyte в конце прошлого года представила интересный концепт игрового ПК, у которого все провода питания того или иного компонента были расположены не с внешней, а с внутренней стороны материнской платы. Такой подход не только повышает эстетичность финальной сборки, но и улучшает циркуляцию воздуха внутри системы. Сегодня компания сообщила, что решила перевести концепт на коммерческие рельсы.

Источник изображений: Gigabyte

Источник изображений: Gigabyte

В прошлый раз отмечалось, что недостатком подобного концепта является необходимость в использовании специально спроектированных компьютерных корпусов, материнских плат и видеокарт, у которых разъёмы питания должны находиться не в привычных местах, а в спрятанных от пользователя. Несмотря на действительно интересную идею, без поддержки сторонних производителей этих комплектующих, вывести её на общий рынок в качестве нового стандарта не получится. С другой стороны, Gigabyte могла бы попробовать реализовать идею самостоятельно. В конце концов производитель сам выпускает и материнские платы, и видеокарты, и компьютерные корпуса. Похоже, компания решила так и поступить.

Gigabyte анонсировала комплект Project Stealth. В него входит материнская плата Z690 Aorus Elite Stealth, видеокарта GeForce RTX 3070 Gaming OC Stealth, а также корпус Aorus C300G Stealth.

Gigabyte Z690 Aorus Elite Stealth

Gigabyte Z690 Aorus Elite Stealth

Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC Stealth

Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC Stealth

У материнской платы разъёмы ввода-вывода перемещены на заднюю сторону. Это позволит не только упростить подключение всех проводов к плате, так как внутри станет больше пространства для работы, но и улучшит циркуляцию воздуха внутри корпуса и его охлаждение, так как на пути воздушного потока не будет преград в виде кабелей.

Разъёмы для подключения кабелей питания видеокарты перемещены на нижнюю сторону ускорителя, направленную вглубь корпуса. Данная модернизация также поможет в охлаждение всей системы и более удобному подключению кабеля питания.

У корпуса Aorus C300G Stealth размер отверстий в области крепления материнской платы увеличен. Всё это сделано для того, чтобы было удобнее подключать все кабели. Благодаря этому решению, большинство кабелей будут закреплены с задней стороны корпуса, что обеспечит качественное охлаждение всей системы.

С внешним видом итоговой сборки системы можно ознакомиться на изображениях ниже. Их можно открыть в полном размере.

Комплект Aorus Project Stealth будет доступен в двух вариация. Первая предложит процессор Intel Core i7, СЖО типоразмера 360-мм, 32 Гбайт памяти, SSD объёмом 2 Тбайт и блок питания мощностью 750 Вт. В состав второй входит процессор модели Core i5, воздушный кулер CPU, 32 Гбайт ОЗУ, SSD объёмом 2 Тбайт и блок питания на 650 Вт.

О том, когда данные решения появятся в продаже, производитель не уточнил. Однако в США компания решила сотрудничать с OEM-сборщиком игровых компьютеров MAINGEAR, который будет собирать игровые системы с учётом новых комплектующих.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: gigabyte, aorus, project stealth, игровой пк
gigabyte, aorus, project stealth, игровой пк
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