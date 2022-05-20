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Вампирское выживание V Rising за три дня в раннем доступе привлекло больше полумиллиона игроков

Разработчики из независимой шведской студии Stunlock (Battlerite) в официальном микроблоге своего вампирского экшена с элементами MMO и выживания V Rising поделились информацией о первых успехах игры.

Источник изображений: Stunlock Studios

Источник изображений: Stunlock Studios

Как стало известно, за три дня с момента поступления в ранний доступ суммарные продажи V Rising превысили 500 тыс. копий. Ранее игра возглавила глобальный и региональный чарты продаж Steam.

«Теперь это официально! Полмиллиона вампиров ступили на континент Вардоран! Спасибо всем вам, что присоединились к нам в этом путешествии!» — поблагодарили разработчики свою аудиторию.

Тем временем пиковый онлайн V Rising в Steam продолжает расти. Если 19 мая в проекте успели зафиксировать 70 тыс. одновременных игроков, то на следующий день показатель перешагнул отметку в 93 тыс.

V Rising вышла 17 мая в раннем доступе Steam и получила «очень положительные» отзывы. Игрокам в роли пробудившегося от долгого сна вампира нужно сражаться, охотиться на людей, отстраивать замок и избегать солнечного света.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Симулятор,
Теги: v rising, stunlock studios, экшен, симулятор выживания, продажи игр
v rising, stunlock studios, экшен, симулятор выживания, продажи игр
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