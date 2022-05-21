Власти Индонезии утверждают, что достигнута договорённость с Tesla о строительстве местного предприятия

По данным индонезийских СМИ, недавняя встреча Илона Маска (Elon Musk) и президента страны Джоко Видодо (Joko Widodo) была достаточно результативной, поскольку по её итогам была достигнута устная договорённость о запуске производства тяговых батарей и электромобилей в Индонезии. Официальное заявление со стороны Tesla может последовать до конца года.

Соответствующими новостями поделилось издание Benar News со ссылкой на комментарии индонезийского министра по инвестициям Бахлила Лахадалии (Bahlil Lahadalia). Чиновник заявил буквально следующее: «Tesla придёт в Индонезию в этом году, но я пока не могу назвать месяц. Нужно подождать, поскольку мы пока не подписали соглашение. Сколько будет инвестировано средств, пока остаётся тайной. Но это большое и хорошее дело».

Как известно, на этой неделе Илон Маск принимал президента Индонезии в штаб-квартире Tesla в Техасе, они также посетили стартовую площадку компании SpaceX в этом штате. В сети получило распространение видео, на котором глава компаний признался в намерениях пристально изучать возможности сотрудничества с Индонезией. По его мнению, у страны светлое будущее, и сотрудничать с ней можно по многим фронтам.

Власти Индонезии отдают приоритет локальному производству аккумуляторов и электромобилей, а не банальному экспорту никеля, запасы которого в стране велики. К 2025 году каждый пятый изготовленный в Индонезии автомобиль будет передвигаться на электротяге. Ёмкость местного авторынка оценивается в 1 млн машин в год. Эксперты выражают сомнение, что Tesla добьётся успеха в Индонезии, наладив локальное производство своих электромобилей. Во-первых, обычно каждое предприятие Tesla рассчитывается на выпуск не менее 500 тысяч машин в год, и без экспорта будет не обойтись. Портовая и энергетическая инфраструктура Индонезии пока на это не рассчитана, да и квалифицированных рабочих рук будет не хватать.

Во-вторых, в Индонезии уже организовали своё производство южнокорейские и китайские конкуренты Tesla. Их электромобили наверняка будут дешевле продукции Tesla, если только последняя по примеру китайского рынка не решится на выпуск более доступных моделей. Некоторые источники считают, что в Шанхае уже в следующем году будет налажен выпуск нового электромобиля Tesla стоимостью около $24 000.