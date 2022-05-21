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Власти Индонезии утверждают, что достигнута договорённость с Tesla о строительстве местного предприятия

По данным индонезийских СМИ, недавняя встреча Илона Маска (Elon Musk) и президента страны Джоко Видодо (Joko Widodo) была достаточно результативной, поскольку по её итогам была достигнута устная договорённость о запуске производства тяговых батарей и электромобилей в Индонезии. Официальное заявление со стороны Tesla может последовать до конца года.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Соответствующими новостями поделилось издание Benar News со ссылкой на комментарии индонезийского министра по инвестициям Бахлила Лахадалии (Bahlil Lahadalia). Чиновник заявил буквально следующее: «Tesla придёт в Индонезию в этом году, но я пока не могу назвать месяц. Нужно подождать, поскольку мы пока не подписали соглашение. Сколько будет инвестировано средств, пока остаётся тайной. Но это большое и хорошее дело».

Как известно, на этой неделе Илон Маск принимал президента Индонезии в штаб-квартире Tesla в Техасе, они также посетили стартовую площадку компании SpaceX в этом штате. В сети получило распространение видео, на котором глава компаний признался в намерениях пристально изучать возможности сотрудничества с Индонезией. По его мнению, у страны светлое будущее, и сотрудничать с ней можно по многим фронтам.

Власти Индонезии отдают приоритет локальному производству аккумуляторов и электромобилей, а не банальному экспорту никеля, запасы которого в стране велики. К 2025 году каждый пятый изготовленный в Индонезии автомобиль будет передвигаться на электротяге. Ёмкость местного авторынка оценивается в 1 млн машин в год. Эксперты выражают сомнение, что Tesla добьётся успеха в Индонезии, наладив локальное производство своих электромобилей. Во-первых, обычно каждое предприятие Tesla рассчитывается на выпуск не менее 500 тысяч машин в год, и без экспорта будет не обойтись. Портовая и энергетическая инфраструктура Индонезии пока на это не рассчитана, да и квалифицированных рабочих рук будет не хватать.

Во-вторых, в Индонезии уже организовали своё производство южнокорейские и китайские конкуренты Tesla. Их электромобили наверняка будут дешевле продукции Tesla, если только последняя по примеру китайского рынка не решится на выпуск более доступных моделей. Некоторые источники считают, что в Шанхае уже в следующем году будет налажен выпуск нового электромобиля Tesla стоимостью около $24 000.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий, слухи,
Теги: индонезия, tesla, электромобиль, инвестиции
индонезия, tesla, электромобиль, инвестиции
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